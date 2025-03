Hvem i Medietilsynet og SF kino lar dette skje, helt uten tanke for språkbruk og kontroversielle holdninger? Her skal barn eksponeres for samleie til blinkende sædcelle-minions som snakker og har øyne og som svømmer seg frem til egget i fengende rockemusikk. Og det hele skjer i en idyllisk ramme som kan minne om Hakkebakkeskogen.

Jeg mener at skaperne av filmen mangler grunnleggende respekt for naturlig grensesetting. Våre små gutter og jenter påtrenges en boble der ‘det mest naturlige som finnes’ fremstilles som en normal aktivitet og harmløs humor.

Hva vet barn om konsekvensene av aktivitetene de fort begir seg ut på å kopiere, før de aner hva de driver med?

Jeg vil oppfordre til følgende:

· På Opprop.no kan du gi din signatur til et opprop som ønsker å heve aldersgrensen på filmen

· Ring din lokale kino. Si at du ikke ønsker at traileren til filmen skal vises før andre filmer med et yngre publikum.

Selv fikk jeg se traileren til Spermaggedon da jeg skulle se en fagfilm på kino. Jeg opplevde det respektløst og ufint.

Jeg slår et slag for å inkludere et videre perspektiv hvor både familie, fellesskap og ansvarsfølelse er inkludert i en større helhet.