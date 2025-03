Trump har lenge posert som en forsvarer av kristne verdier. Han har gitt sine velgere konservative høyesterettsdommere, egne Trump-bibler og spektakulære bønnemøter. Men nå kommer regningen: Tidligere denne måneden kunngjorde han at han legger ned USAID, verdens største bistandsaktør med et årlig budsjett på over 450 milliarder kroner.

Blant de hardest rammede er Catholic Relief Services (CRS) og World Vision, to av verdens største kristne hjelpeorganisasjoner. CRS har mottatt over 50 milliarder kroner fra USAID det siste tiåret – nå kan halvparten av deres ansatte miste jobben. World Vision, med over 13 000 partnere i 100 land, står også overfor drastiske kutt. Det samme gjelder Lutheran World Relief, The Salvation Army og Compassion International.

Generalsekretær i Misjonsalliansen, Heidi Hegertun (Synne Folstad Moen)

Med ett pennestrøk har «Guds mann» i Det ovale kontor knust de kristne hjelpeorganisasjonene og kirkene som har stått fremst i kampen mot global fattigdom. Og det er de fattigste som betaler prisen.

I Liberia må sykehus og mobile helseklinikker legges ned. I Etiopia mister tusenvis av barn tilgang til skolegang og helsehjelp. Lutheran Social Services, som har hjulpet tusenvis av flyktninger, har ikke lenger råd til å betale ansatte. Matutdelinger stopper opp. HIV-pasienter står uten behandling.

Kristne velgere byttet gull mot gråstein.

Døren er åpen for regimene

Men konsekvensene stopper ikke der. USAID har ikke bare vært et verktøy for utvikling – det har vært en hjørnestein i USAs globale strategi.

I tiår har amerikansk utenrikspolitikk vært forankret i en grunnleggende doktrine: USA er ikke bare en stormakt, men en garantist for global stabilitet, demokrati og bistand til verdens fattige. Siden Marshallplanen har bistand vært et virkemiddel for å styrke allierte, demme opp for autokratiske regimer og fremme vestlige verdier.

Nå har Trump åpnet døren på vidt gap for nettopp de regimene han selv har sagt han vil bekjempe. Kina og Russland styrker sin posisjon der USA trekker seg tilbake – og de gjør det uten forpliktelser til demokrati eller menneskerettigheter. Trump har gjort akkurat det han anklaget sine politiske motstandere for: svekket USAs innflytelse og gitt fritt spillerom til autoritære makter.

Konsekvensene merkes allerede. Misjonsalliansens partner i Kambodsja forteller at bistandskuttene svekker sivilsamfunnets evne til å fremme demokratiske reformer, samtidig som Kina raskt trapper opp sin bistand. Over tid kan bistandsfrysen føre til politisk isolasjon og større avhengighet av kinesiske investeringer. Det kan påvirke Kambodsjas utenrikspolitiske og innenrikspolitiske beslutninger, sier leder av Cambodian Youth Network Association, Kimhong Heng til Panorama.

Svekker USA

Når myndighetene svikter, vender folk seg til kirken. Kristne organisasjoner har overlevd krig, forfølgelse og politiske skifter – men vil evangelikale kristne i USA virkelig sitte stille og se på at Trump river ned deres globale arbeid?

Ansvaret hviler ikke bare på de kristne. Trumps eget «America» må våkne og innse at bistandskuttene ikke bare rammer verdens fattigste, men også svekker USAs globale posisjon og gir autoritære regimer friere spillerom.

Under en morgenandakt forrige uke sa han: «Let’s bring God back into our lives.» Han kan jo begynne med å bringe USAID tilbake.