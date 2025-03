Kirkemedlemskap er nok ikke avgjørende for plassering på den politiske verdiaksen. Denne aksen omfatter endringer på alle samfunnsområder, både i staten, kommunene, akademia og næringslivet, særlig basert på ideen om «kjønns og seksualitetsmangfold» og «brudd på normer for kjønn og seksualitet». Endringer skjer både med lovlig hjemmel og uten demokratisk behandling og vedtak.

Det skaper spenninger når slike endringer krever innflytelse og definisjonsmakt langt utover det som følger av menneskerettighetene. Radikale reformer krever å regulere helsetjenesten, skoler, barnehager og offentlig forvaltning på alle samfunnsområder. I strid med opplæringsloven og barnehageloven blir ikke foreldre og barn hørt, når «kjønns og seksualitetsmangfold» og «brudd på normer for kjønn og seksualitet» innføres som obligatorisk del av opplæringen.

Dag Inge Ulstein, KrF-leder, taler på Oslo Symposium 2025. (Erlend Berge/Erlend Berge)

KrFs rolle

Dessverre har kritikken av dette brått blitt mye mer krevende. Vulgær retorikk og demagogi fra den nye amerikanske administrasjonen spiller på lag med høyreekstreme partier og profiler, og tar eierskap til enhver kritikk av ensrettingen. Dette gir selvsagt ingen unnskyldning for de i Norge som allierer seg med høyreekstrem retorikk, personer og grupper, antisemittisme, konspirasjonsteorier om folkehelse og absurde påstander som fritar Russland og Putin ansvaret for angrepet på Ukraina.

Det blir ikke enkelt, men i dag er alternativet mørkere

I dagens situasjon må forsvaret av demokratiet, rettssikkerheten og et språk med sant innhold, ha første prioritet. Det vil være en tragedie for norsk kristenhet dersom myndigheter med ansvar for samfunnets forsvar, sikkerhet og beredskap, må analysere denne kulturen som en sikkerhetsrisiko.

I dette bildet vil et tydelig KrF, kunnskapsbasert og forankret i norsk lov, menneskerettighetene og demokratiet, ha en svært viktig rolle som forsvarer av den norske rettsstaten og folkestyret.

Norsk motkultur

Med sin lange tradisjon og røtter i norsk folkestyre og demokrati, og mobilisering av tradisjonell norsk motkultur, kan KrF ha integritet til å hevde verdier og normer med bred støtte, uten assosiasjon til høyreekstremisme. Det krever tydelige grenser! KrF kan ha en viktig rolle for å bevare politisk debatt om radikale utfordringer av normer og verdier, uten å spille på mistillit til demokratiets prosesser og institusjoner. Det blir ikke enkelt, men i dag er alternativet mørkere.

Dersom slike refleksjoner vinner frem tror jeg potensialet for KrF er stort, uavhengig av hvilke trossamfunn borgerne er medlem av, eventuelt ikke medlem av noe trossamfunn i det hele tatt.

KrF-politikernes kirkemedlemskap er antakelig ikke relevant for dette i det hele tatt.