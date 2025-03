USA har nylig frosset all bistand mens de evaluerer hvordan den kan brukes til å gjøre USA «sterkere, tryggere og mer velstående». Dette betyr at millioner av barn og familier vil miste tilgang til livreddende hjelp – ikke fordi behovene har forsvunnet, men fordi de ikke tjener USAs interesser.

Tendenser blant norske politikere tvinger fram spørsmålet om Norge er på vei i samme retning.

Jeg satte kaffen i halsen da jeg hørte utviklingsminister Åsmund Aukrust på NRK Helgemorgen si at bistand først og fremst handler om Norges egen sikkerhet. Er dette virkelig det vår nye utviklingsminister vil bruke som rettesnor for Norges utviklingspolitikk?

Gunvor Knag Fylkenes

Altruistisk tradisjon

Hjertet mitt sank da regjeringen i høst annonserte at de ville kutte i antall kvoteflyktninger dramatisk. Norge har alltid vært en forkjemper for å gi beskyttelse til de mest sårbare menneskene i verden. Hvorfor vender vi dem ryggen?

Jeg hopper i stolen hver gang Sylvi Listhaug hevder at vi må kutte i bistanden for å finansiere skatteletter og styrke velferdstilbudet til oss selv. Dette bryter fundamentalt med den altruistiske tradisjonen Norge har hatt, der solidaritet med verdens fattigste har vært en kjerneverdi.

Jeg ble målløs da Erna Solberg sa at Norge burde bry seg mindre om Midtøsten og Gaza, og heller fokusere på Ukraina fordi det er mer i vår interesse. Er Høyres nye linje at vi bare skal bry oss om humanitære katastrofer hvis det tjener oss selv?

Egoistisk retorikk

Etter å ha jobbet i flere tiår med internasjonalt samarbeid og utviklingsspørsmål, ser jeg denne utviklingen som dypt urovekkende. Lar vi denne egoistiske retorikken få dominere, risikerer vi å miste mer enn vår rolle som en humanitær leder - vi svikter barna som trenger oss mest.

Bistandsfrysen i USA, kombinert med en politikk der støtte kun gis hvis det styrker USA selv, er et dramatisk politisk skifte. Norge har alltid vært en motvekt til denne typen politikk. Nå er det god grunn til å stille norske politikere spørsmålet om vi fortsatt vil være det?

Bistand har alltid hatt en viss grad av egeninteresse. Bistand er likevel mest effektiv når den er drevet av mottakerlandenes behov, ikke giverlandets politikk.

Givernes interesser

Når bistand gis med betingelser – for eksempel krav om å støtte spesifikke handelsavtaler, militære allianser eller politiske prioriteringer, skjer det tre ting: Lokalt eierskap svekkes og prosjektene får dårligere resultater. Bistanden blir mindre treffsikker, fordi givernes interesser overstyrer mottakernes reelle behov. Og bistanden blir kortsiktig med svake resultater, fordi den blir et politisk verktøy som fort skifter når makt skifter.

Norge har en unik posisjon globalt fordi vi har stått for en solidaritetsbasert bistand. Solidaritet er ikke bare en verdi – det er en forpliktelse. Ja, bistand kan ha positive ringvirkninger også for giverland, men det kan ikke være utgangspunktet for vår utviklingspolitikk. Hvis vi begynner å veie barns liv opp mot hva som gagner oss mest, har vi allerede tapt.