Jeg har kritisert Vårt Lands journalistikk rundt innsettelsen av Fredrik Hansen. Svarene har ikke latt vente på seg:

Rune Olav Bastrup fremholder at Den katolske kirke – ifølge ham: «i motsetning den protestantiske», bruker «århundrer å på bestemme seg». Men her er Bastrup lite opplyst om den sin egen kirke: Den katolske kirke har vilje til å ta tak i sex-overgrepene innad i kirken. I 2023 innførte Vatikanet forbønn for samkjønnede par. Nylig uttalte de amerikanske katolske biskopene seg mot Trumps politikk.

På tross av selvbildet til mange norske katolikker, er ikke Den katolske kirke særlig annerledes enn alle andre kirker. Kvinner venter på endring. Selv tror jeg på kvinnelige prester i Den katolske kirke i min levetid.

Seksualisering av nattverden

Mariann Fourny sitt innlegg er en seksualisering av både nattverden og presteutdanningen som er så usømmelig at min bluferdighet forhindrer meg fra å gjengi eller respondere på den. Men en ting er jeg enig med Fourny i: Å være mor er et kall. Slik det er et kall å være butikkansatt, barnehagelærer. Eller prest. En vesentlig del av å være mor, er å gi barna verdier. En slik verdi er alle menneskers likeverd og evne til utfoldelse basert på talent og utdannelse.

Når du ser et bilde eller en tekst av Fredrik Hansen eller Erik Varden eller en annen ordinert religiøs leder i Den katolske kirke – tenk og gjem i ditt hjerte: Disse mennene har fått jobbene etter en prosess som er organisert på en slik måte at halvparten av kirkens medlemmer er utelukket fra å kunne søke.

Nyter godt av systematisert urett

Selv kjenner jeg verken Hansen eller Varden. Men dypest sett tror jeg at Hansen og Varden og alle andre katolske ledere føler seg sosialt beklemt over at de personlig nyter godt av en systematisert urett.

Grunnen til at jeg tror Hansen og Varden i sine hjerter føler seg truffet av denne kritikken handler ikke bare om at Hansen og Varden er vokst opp i Norge og slik vet at et likestilt arbeidsmarked er én av faktorene som har skapt dagens velferdssamfunn og velferdsstat. Kirken er ikke annerledes. Men like mye handler det om at Hansen og Varden er smarte nok til å vite at Den katolske kirke i dette tilfelle er i samme båt som ideologer som har skapt uendelig med lidelse i vår nær fortid.

Et fellestrekk ved rasismen, antisemittismen og den samtidige høyreekstremismen og Den katolske kirkes forbud om kvinnelige prester er at de tillegger andre levende mennesker visse evige medfødte egenskaper som bestemmer disse andre menneskenes mulighet for utfoldelse.

Kaller det «natur»

Selvsagt er både de historiske, kulturelle og idemessige kontekstene forskjellige. Selvsagt er konsekvensene for de menneskene det gjelder ulike.

Men Den katolske kirkes ledelse kommer ikke unna at i et Europa som har gjennomgått det 20. århundre, er et menneskesyn som tillater å sette skiller mellom menneskers utfoldelse basert på medfødte egenskaper, et syn som har gått etisk konkurs. Den katolske kirke kaller det «natur». Vi har hørt det før. All verdens gullbelagte hatter kan ikke dekke over at det var nettopp det slaveeierne brukte som begrunnelse for slaveriet.