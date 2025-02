Jeg vokste opp i frikirkeligheten og var ungdom i samme periode som min navnesøster Kristine Banggren Gripsgård. Som ungdomsskoleelev på Kristelig Gymnasium reiste jeg til ungdomsmøter i Oslo. Temaer som kropp, identitet og seksualitet ble sjelden tatt opp fra talerstolen, men de gangene det skjedde, opplevde jeg forkynnelsen som sunn og sann. Jeg hørte aldri metaforer som epleskrott og kakestykke. Likevel kan jeg huske at jeg i perioder ble veldig opptatt av rett og galt-etikken når det gjaldt spørsmål om samliv.

Det var først et år senere, da jeg møtte Jesus personlig, at jeg forstod hvorfor Gud setter grenser. Fra en prestasjonsbasert tro gikk jeg til å erkjenne at jeg er Guds barn – elsket og ønsket av en god Gud, uavhengig av mine feil. Dette er vår dypeste identitet og det vi i HeltFri.net forkynner til tusenvis av unge hvert år. Dette virket Åste Dokka tilnærmet likegyldig til i sin tekst, men det er ikke vi.

Kristine Igland Omdal, rådgiver i Heltfri.net

Synet på sex formes av gudstro

En bok som har hjulpet meg til å forstå hvorfor Gud setter grenser, er Rethinking Sexuality av Dr. Juli Slattery. Hun skriver: «Hva du tenker om seksualitet begynner med hva du tror om Gud. Er Gud universets skaper? Er han en god far som elsker sine barn? Er han hellig? Står Hans ord fast? Har han skapt oss som mann og kvinne og gitt vår seksualitet en dyp mening?»

Jeg mener svaret på disse spørsmålene er et rungende ja. Hvis vi tror at Gud er hellig, en god far, og at hans ord står fast, er det naturlig at han skal prege hvordan vi lever – i alle aspekter av livet. Det handler om disippelskap og hellighet.

I denne sammenhengen er det verdt å merke seg at Åste Dokka har et helt annet syn enn den tradisjonelle kristne læren på disse spørsmålene. For oss er det viktig å formidle at synet på seksualitet er vesentlig i vår tro, samtidig som vi legger stor vekt på å forkynne nåde og gjenopprettelse – noe som alle mennesker trenger.

Sex er ikke et tilfeldig biologisk instinkt, men en gave fra Gud, gitt med hensikt. I 1. Mosebok 2,24 sier Gud: «Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være én kropp». Dette viser at sex er dypt forankret i ekteskapet mellom mann og kvinne. Bibelen minner oss på at seksualitet og relasjoner har en åndelig dimensjon som et bilde på Kristus og menigheten.

Seksual-etikk –en sunn livsvei

En vanlig misforståelse er at kristen seksualetikk handler om en «renhets-CV», der venting gir status og gjør deg til en åndelig superhelt. Dette er ikke bibelsk. Seksualitet er en gave fra Gud, men kan også såre og bryte ned hvis den ikke forvaltes riktig. Bibelen lærer at det handler om å leve i Guds gode plan for liv og relasjoner, ikke om å være ren eller uren.

Når Paulus advarer mot seksuell umoral i 1. Kor 6,18-20, er det ikke for å påføre skam, men for å beskytte oss mot konsekvensene av grenseløst seksualliv. Vi trenger en seksualetikk som ikke skaper unødvendig skam, men som lærer oss å forvalte vår seksualitet med visdom, selvkontroll og respekt.

Venter på sex?

Det er både trist og vondt å lytte til historien som «Amanda» deler i episode tre av podkasten Epleskrotten. At mange andre kvinner bærer på lignende opplevelser og sår er noe vi må ta på største alvor. Her mener jeg vi må tørre å snakke ærlig om kroppens lyster og seksuelle drifter uten at det går på bekostning av bibelske standarder.

Derfor ønsker vi i HeltFri å formidle bibelske sannheter om sex, samtidig som vi ønsker å være åpne og ærlige om både de positive og utfordrende sidene ved seksuell intimitet. Vi jobber med å være bevisste på hvordan vi snakker om seksualitet, og vi er ydmyke på at vi stadig lærer og utvikler oss i dette viktige landskapet.

Sex er ikke et forgrunnsspørsmål

Dokka hevder at spørsmål om seksualitet har blitt en «evig runddans» og «et forgrunnsspørsmål» i kristne miljøer. Jeg mener hun overdriver. Temaet diskuteres fordi samfunnets syn på seksualitet endrer seg, og vi må forholde oss til nye spørsmål. I en tid med forvirret seksualitet og tilgjengelig pornografi, er det naturlig at kristne ungdomsorganisasjoner responderer på dette, som de gjør i ressurspakken Identitet og seksualitet. Likevel er ikke sex hovedfokus i kristne ungdomsarbeid – der handler det først og fremst om Jesus.

Dokka sitt argument er trolig farget av debatten om felleserklæringen og Epleskrottdebatten, som hennes egen avis, Vårt Land, har løftet fram. Dette kan skape inntrykk av at kristne miljøer er mer opptatt av sex enn de faktisk er. Samtidig er det sant, som Dokka påpeker, at sex noen ganger behandles som en mer alvorlig synd enn andre synder, og det er uheldig.

Like stor oppmerksomhet?

Og hun har også helt rett i at vi bør snakke om andre type synder som usunt penge- og utseendefokus. Derfor jobber faktisk vi i Tro & Medier med en bok som ønsker å gi gode svar på disse, og andre av samtidens spørsmål og fortellinger. Men jeg kan garantere at det ikke kommer til å få like stor oppmerksomhet i mediene som når vi sier noe om sex.

Likevel er det ikke rart at sex er et tema som skaper engasjement. Seksualitet, identitet, kropp og relasjoner berører oss alle og har kraft til både å være en gave og til å såre og bryte ned. Derfor er trygge voksne som formidler dette temaet med nåde og sannhet helt avgjørende.

For øvrig er jeg overbevist om at stillhet rundt seksualitet skaper større utfordringer enn å snakke om det.