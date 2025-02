St. Svithun katolske kirke ønsker å sette søkelys på tidsepoken fra kristenretten ble innført i Norge på Mostratinget i 1024, via byggingen av Domkirken i 1125 og katolsk tid i landet helt frem til reformasjonen i Norge i 1537.

Opprettelsen av byen Stavanger er direkte knyttet til landets katolske forhistorie, og den hellige Svithun er sentral. Det var paven i Roma som gjorde Stavanger til en bispeby, slik at vi fikk en domkirke, og det var han som utnevnte Reinald fra Winchester i England til biskop.

Stavanger domkirke ble grunnlagt som St. Svithun kirke i 1125, av nettopp biskop Reinald fra Winchester. Domkirken fikk navnet St. Svithun etter den katolske helgenen som døde i Winchester i år 863, og som også ble vernehelgen for Stavanger by.

Knut Maubach

Mange kirker

Det ble bygget 21 katolske steinkirker i Rogaland i perioden 11401300. Fremdeles er følgende igjen fra denne tiden: Bispekapellet, Hesby kirke, Sola ruinkirke, Stavanger domkirke, Sørbø kirke, Talgje kirke og Utstein klosterkirke.

Sannsynligvis var det også Reinald som tok med seg relikvien av helgenen St. Svithun (ca. 800–ca. 862) til Stavanger; St. Svithun hadde også selv vært biskop i Winchester. Og det var på grunn av dette at byen Stavanger ble satt under hans særlige beskyttelse.

I nesten 400 år var St. Svithuns festdag 2. juli byens store festdag, og hans relikvie ble båret rundt i byen.

Med innføringen av reformasjonen i 1537 forsvinner relikvien, og helgenkulten forsøkes stoppet. Like fullt ble hans navn ikke helt glemt. Minnet om ham synes å være levende, men svekket, og få kjenner kanskje til hvorfor hans navn er gitt til to skoler, én gate, en plass og et sykehotell her i Stavanger.

15.000 medlemmer, 160.000 besøk

Da vår menighet ble opprettet i 1889, under Oslo katolske bispedømme, ble den naturlig nok oppkalt etter St. Svithun. Vi ønsker å påta oss oppgaven med å gi ham en plass i byens jubileumsfeiring. Vårt håp er at det vil kunne berike feiringen for både troende, tvilende og ikke-troende i Stavanger.

St. Svithun katolske kirke er i dag et samlingssted for alle katolikker og troende i Stavanger og Rogaland med ca. 15.000 medlemmer.

Vi har et stort og viktig kulturmangfold i kirken vår, og 100 ulike språk. I 2024 hadde vi ca. 160.000 besøkende til våre gudstjenester – altså katolske messer i Stavanger.

Den katolske markeringen

Vi registrerer at St. Svithun knapt blir viet oppmerksomhet i hverken byens eller Den norske kirkes offisielle program under 900-årsfeiringen, til tross for Stavanger var tuftet på katolsk tro i over 400 år helt frem til reformasjonen i 1537.

·St. Svithun katolske kirke har satt opp følgende program for 900-årsjubileet:

Mars:

· Kulturhistoriske foredrag og konsert med St. Svithun i sentrum. Foredrag om de katolske middelalderkirkene i Stavanger.

· Foredrag om året 1125, da biskop Reinald fra Winchester ble katolsk biskop i Stavanger.

Juni:

Katolsk messe i Domkirken 22. juni, med etterfølgende Corpus Christi- prosesjon (Kristi legemsfest) gjennom sentrum som ender opp i St. Svithun kirke. Her skal det serveres mat fra hele kloden og flerkulturell feiring, med mat, leker for barna, underholdning og mulighet til å besøke kirken.

Oktober:

· En uke med særlig fokus på St. Svithun. Kardinal Anders Arborelius fra Stockholm skal holde foredrag, og vår egen biskop, Bernt Eidsvig, vil også besøke byen for en større feiring.

· Kulturhistoriske foredrag om tiden 11251537 og jubileumsåret 2025. Kulturmangfold med opptredener i mange nasjonale folkedrakter. Invitere naboer og interesserte til åpen kirke i St. Svithun. Nabolagsfest med flerkulturell matservering i St. Svithuns gate.

· Diverse korkonserter