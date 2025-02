Friluftslivets år 2025 er en nasjonal feiring av naturen, friluftslivet og gleden ved å være ute. Friluftsliv er en fritidsaktivitet som har noe for alle, uansett kunnskap og forutsetninger. 18. januar ble «Hele Norge båler», selve åpningsarrangementet til Friluftslivets år, arrangert over hele landet. Gjennom resten av året vil det også bli gjennomført en rekke friluftsaktiviteter, arrangementer og turer fra ulike organisasjoner, kommuner, lag og foreninger.

Eli Marisa Øvergaard, KM-speiderne (KFUK-KFUM-speiderne)

I speideren ønsker vi også å invitere alle med på friluftseventyret, og oppfordrer speidergrupper til å skape aktivitet og friluftsglede, både for seg selv og for folk i nærmiljøet. Målet er at hele Norge skal få oppleve gleden ved friluftsliv og finne sin egen måte å være ute på!

Helse, mestring og fellesskap

Så hvorfor er egentlig friluftsliv så viktig? For mange handler friluftsliv om opplevelser, helse, mestring og fellesskap. Det kan være adrenalinet ved å bestige et høyt fjell, mestringsfølelsen ved å sove ute for aller første gang, eller gleden ved å sitte rundt et bål med familie eller venner. For ja, friluftslivet er en perfekt arena for fellesskap.

Naturen stiller ingen krav til hvem vi er, hvor vi kommer fra eller hvilke forutsetninger vi har

Vi kan inkludere hverandre og skape minner sammen. Når vi for eksempel sitter rundt bålet, deler historier og ler sammen, kan vi oppleve et fellesskap som gir både glede og trygghet. I tillegg gir friluftslivet oss en unik mulighet til å knytte bånd med mennesker vi kanskje ellers ikke ville møtt, enten det er i speideren, på en fellestur eller bare ved å slå av en prat med noen på en sti. Friluftsliv gir oss verdifulle øyeblikk, både store og små.

Naturen – en gave som gir ro og ettertanke

For de av oss som tror, kan friluftsliv også være en mulighet til å komme nærmere Gud. Når vi går i fjellet, sitter rundt et leirbål eller lar oss fascinere av vakker natur, blir vi minnet om at naturen ikke bare er flott – den er en gave. I en travel hverdag preget av skjermtid og høyt tempo, gir friluftslivet oss noe verdifullt: ro, ettertanke og en dypere tilknytning til det som virkelig betyr noe. Jesus selv søkte stillhet i naturen, men han var også til stede sammen med andre – delte måltider, samtaler og opplevelser. Når vi tilbringer tid ute, får vi mulighet til å finne hvile, være til stede i øyeblikket og være sammen med mennesker på en litt annen måte enn i hverdagen.

For oss i speideren handler også friluftsliv om inkludering og mangfold. Naturen stiller ingen krav til hvem vi er, hvor vi kommer fra eller hvilke forutsetninger vi har. Alle kan være med, og alle kan finne sin egen måte å oppleve gleden ved å være ute. Noen trives best på lange fjellturer, andre på en rolig tur i nærskogen eller ved vannet. Det viktigste er ikke hvor vi går, men at vi tar oss tid til å være ute.

La oss komme oss ut

Enten det er på en fjelltur, en enkel skogstur eller en bålkveld med venner, gir Friluftslivets år oss en gyllen mulighet til å sette pris på naturen, reflektere over små og store spørsmål og styrke fellesskapet med hverandre. La oss bruke dette året til å komme oss ut og til å invitere med oss andre. KFUK-KFUM-speidernes visjon er at «Rundt våre leirbål er det plass til alle». Vil du bli med på turen?