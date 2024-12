Vårt Land ble det nylig belyst hvordan elever ved Hartvig Nissen skole opplevde konseptet Grill en kristen, arrangert av Laget. Elevenes skuffelse over opplegget er en påminnelse om at intensjon alene ikke er nok for å skape åpne og inkluderende samtaler om tro. Vi i Forbundet ønsker derfor å rette en bekymring mot hvordan konseptet gjennomføres, og påpeke hvor viktig det er at slike initiativer speiler Kristen-Norges teologiske bredde.

Laget beskriver Grill en kristen som et konsept for samtaler om eksistensielle spørsmål, som skal fremme refleksjon og respekt. Dette er i utgangspunktet et prisverdig mål. Som kristne, og som organisasjon, deler vi troen på verdien av åpen samtale, kritiske spørsmål og dialog. Men når dialogen preges av ensidighet og smal teologisk representasjon, mister den sin troverdighet og blir ekskluderende.

Elevene erfarte nettopp dette. Temaene som ble løftet frem – seksualitet, homofili og abort – var kontroversielle, men også snevert belyst. Panelet bestod kun av konservative kristne, og samtalene reflekterte deres teologi. Mange elever opplevde at dette bidro til avsmak for kristendommen, snarere enn nysgjerrighet eller forståelse.

Kjærlighet og nåde

Dette er en grunnleggende utfordring i Lagets tilnærming. Panelet i Grill en kristen gir inntrykk av at det finnes én riktig måte å være kristen på. Det står i sterk kontrast til budskapet om at hvert menneske er skapt i Guds bilde, og har samme verdi. Kristendommens fundament ligger i kjærlighet, nåde og aksept – for alle.

Vi reagerer også på at Laget har skrevet under på den såkalte «felleskristne erklæringen» om kjønns- og seksualitetsmangfold. Denne erklæringen er ikke felles for Kristen-Norge. Den representerer en konservativ forståelse av kjønn og seksualitet som ikke bare er kontroversiell, men som også får sterk kritikk fra majoriteten av kristne i Norge.

Splitter og ekskluderer

I en verden hvor unge mennesker søker etter mening og fellesskap, trenger vi ikke et Grill en kristen som splitter og ekskluderer. Vi trenger et Grill en kristen som forener, utfordrer og gir rom for hele mennesket – uavhengig av teologisk ståsted eller livssituasjon.

Vi utfordrer Laget til å reflektere over hvordan de kan bidra til å bygge bro i stedet for å grave skyttergraver. Kristen tro er mangfoldig, levende og full av nyanser. Vi håper at fremtidens Grill en kristen kan speile dette – til glede og berikelse for alle som deltar.