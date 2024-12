Det som gjør din lille helt spesiell. Som noen ganger får frem et ekstra smil hos deg og dem dere møter på ferden. Men også det lille ekstra som noen ganger gjør deg ekstra redd. For det lille ekstra krever også altfor mange ekstra kamper mot systemet.

Det er ikke sånn det skal være å ha et barn med funksjonsvariasjoner, som for eksempel, Downs syndrom eller ryggmargsbrokk.

Vi er milevis fra der vi skal være for å likestille mennesker med ulike funksjonsvariasjoner med resten av befolkningen. Jeg har fått høre altfor mange historier om folk som har møtt altfor mange barrierer til å ikke tro på at dette er en mørk realitet.

Kamzy Gunaratnam, stortingsrepresentant, Ap (Erlend Berge)

Kamp etter kamp

Fra deres lille var små barn som knapt visste at de var annerledes. Til de ble ungdommer som ville være som alle andre, men hvor samfunnet hindret dem. Og voksne, som ville jobbe, reise og ta utdanning – men som ble møtt med hindre på hindre servert av oss. Samfunnet. Mens mødrene stod på sidelinjen og kjempet kamper etter kamper gjennom et langt liv.

La meg gjøre det helt klinkende klart: Min kamp for økt selvbestemmelse for kvinner i abortsaken må på ingen måte mistolkes som at jeg vil redusere rettighetene til dem som velger å bære frem. Eller at jeg ikke setter retten til å bære frem et barn med funksjonsvariasjoner like høyt som retten til å velge å ikke gjøre det.

Jeg setter begge former for selvbestemmelse like høyt. Og samtidig som jeg vil styrke rettighetene for kvinner som velger abort, vil jeg styrke hjelpeapparatet, rettighetene og veiledningen for de som ønsker å bære frem et barn med noe ekstra behov.

Både samfunnet og politikere må respektere den situasjonen som familiene står i

Jeg vet at det for noen er en krevende øvelse å forstå at disse to kan sameksistere. Men tro meg når jeg sier at for meg gjør de det.

Kvinner ønsker informasjon

Før NIPT ble innført i Norge, dro norske kvinner til utlandet for å ta denne testen. Kvinnehelse handler om forskning og kompetanse, men hva er vitsen, hvis du ikke får den kompetansen og informasjonen selv, slik at du kan ta informerte valg? Om vi forbyr NIPT i Norge så kommer ikke det til å stoppe norske kvinner til å ta NIPT-tester.

For kvinner er i ulike livssituasjoner. Både samfunnet og politikere må respektere den situasjonen som familiene står i. Trangen til å vite kan ikke forbys.

Jeg er klar for den andre likestillingskampen. Den som handler om at de som har valgt å bære frem et barn med et ekstra kromosom eller med en funksjonsvariasjon skal møte av støtte og et samfunn som gir fulle muligheter for deltakelse. Heller enn å lage stadig flere vegger som mødre, fedre og barna deres må stange hodet i.

Derfor er jeg en av dem som med utålmodighet står skulder ved skulder med mennesker med funksjonsvariasjoner og deres organisasjoner – for at CRPD skal inkorporeres i norsk menneskerettighetslov. Det vil bety et paradigmeskift i synet på de med funksjonsvariasjoner: Å endre samfunnsskapte barrierer og bidra til en generell synliggjøring av en gruppe som i for høy grad har blitt usynliggjort. Jeg er klar for deres kamp også!