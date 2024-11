Jeg leste for en stund siden at du hadde begynt med veving. Det blir for meg et bilde på livet ditt akkurat nå. Det er mange tråder å holde styr på. Dere skal være samlende for et helt land, og midt oppi det hele er du mamma. Den røde tråden – mors kjærlighet – er en tråd som aldri kuttes.

Du hadde visst ringt til Marius, da du fikk vite at han skulle bli pågrepet. Men la oss være ærlige – hvem av oss ville ikke gjort det samme? Det å hjelpe ungene sine er grunnleggende menneskelig, skrev Aslak Sira Myhre i en gjestekommentar i Aftenbladet. Selv om du er en del av kongefamilien, er du først og fremst menneske.

Daniel Hop Hansen, skribent (Privat)

Den store veven

Hvordan var det å høre kronprinsen på nyhetene, da han sa at det var alvorlige anklager mot Marius? Kronprinsen vet hvordan han skal håndtere media. Hadde jeg vært deg hadde jeg nok da ønsket at kronprinsen bare kunne vært en vanlig familiefar. Men kronprinsen beholder roen. For denne store veven - som kongefamilien er – skal samle et helt land.

Johannes Morken, tidligere debattredaktør i Vårt Land, bemerket på Facebook hvor mange journalister som er satt på denne saken – en hel hær, som gransker hver minste detalj. Den sammen dagen blir jeg gjort oppmerksom på, at det pågår et kolerautbrudd i Sudan som forverrer en allerede desperat humanitær situasjon. Det finnes store tragedier i verden, som nesten ikke får oppmerksomhet. Kanskje vi alle skulle rette blikket litt mer utover, mot de som virkelig trenger det?

Vi er mange som føler med deg, Mette-Marit

Det betyr ikke at denne saken kan gi oss et oss innblikk i en alvorlig situasjon, som berører mennesker her i Norge. Men jeg trenger ikke ta den jobben, den kan noen andre ta.

Midt poeng er:

Vi er mange som føler med deg, Mette-Marit. Du har en offentlig rolle, men likevel, midt opp i dette er du et menneske. En mamma som prøver å veve dette sammen. En sak som berører offentligheten, kan ikke feies under teppet, men kongehuset bør likevel bli møtt med verdighet.

Til slutt vil jeg understreke: Vi er glade i deg Mette-Marit, som mamma, og som menneske, er du verdifull.