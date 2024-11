For noen uker siden ble Iman Meskini tildelt Plan Norges Jentepris, fordi hun bruker stemmen sin til å «kjempe mot rasisme og for likestilling» og fordi hun «arbeider for å bekjempe fordommer mot muslimske kvinner og for å sikre ytrings- og religionsfrihet». Hun trekkes frem som en trygg og tydelig rollemodell, spesielt for muslimske jenter som trenger forbilder.

Nettavisens spaltist Sarah Gaulin kaller prisen «dypt problematisk» og peker på at «Ved å belønne en hijab-bærende kvinne, kan det tolkes som om vi aksepterer en del av en kulturell praksis som står i direkte konflikt med idealene om kvinners frihet til å velge hvordan de ønsker å leve og kle seg».

Nancy Lystad Herz (Privat)

Trosfrihet

Kritikken viser etter min mening at prisen er nødvendig og riktig. Vi må fortsatt snakke om både representasjon og trosfrihet – og hvem denne friheten faktisk gjelder for.

Jeg vil være den første til å kjempe mot religiøs undertrykkelse og hijabtvang. For snart ti år siden sluttet jeg selv å tro, og gikk offentlig ut med at jeg ikke lenger var muslim. Jeg vet hvor tøft det kan være.

I flere land straffes det å forlate religionen med fengsel, eller døden. Vi har også sett flere tilfeller av vold mot dem som utfordrer religiøse dogmer, som for eksempel angrepet mot Charlie Hebdo-redaksjonen, knivangrepet mot forfatter Salman Rushdie, og angrep mot sivile som har stått opp mot religiøs undertrykkelse.

Kvinne, liv, frihet

Drapet på kurdiske Mahsa Amini som døde i det iranske moralpolitiets varetekt, etter å ha blitt arrestert for «feil bruk av hijab», vekket sterke reaksjoner.

Men for at dette budskapet skal være troverdig, må vi stå opp for alles trosfrihet

Under slagordet «kvinne, liv, frihet» protesterte mennesker i Iran mot religiøs undertrykkelse og hijabtvang – mange med livet som innsats. Nylig ble Ahou Daryaei arrestert for å ha kledd av seg på universitetet i protest mot trakassering.

Irans hijabtvang er bare ett eksempel på hvordan religion brukes for å undertrykke kvinner. I Afghanistan er det i praksis burkatvang. Men også her hjemme i Norge finnes det de som tvinges eller presses til å dekke seg til av familien, eller sitt religiøse eller kulturelle miljø, begrunnet i et ønske om å bevare deres «ære».

Et troverdig budskap

Ingen skal diktere hvordan den enkelte skal kle seg, hva de skal tro på, eller hvordan de skal utøve sin tro.

Alle brudd på tros- og ytringsfriheten – enten de kommer fra stat eller familie – må fordømmes. Dette er noe vi må kjempe for hver dag – det kan aldri tas for gitt.

Men for at dette budskapet skal være troverdig, må vi stå opp for alles trosfrihet.

Jeg kan ikke forsvare min rett til å ikke tro, uten også å forsvare både Meskinis og andres rett til å tro – og utøve sin tro på den måten som er riktig for dem.

Like viktig som min frihet til å avstå fra religion og religiøse plagg er andres frihet til å velge dem.

Jeg er enig med Gaulin i at kvinner skal ha «frihet til å velge hvordan de ønsker å leve og kle seg», men det er ikke min plass å definere hva dette betyr for hver enkelt kvinne.