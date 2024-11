I retten fortalte den eldste av søstrene om «hvordan hun raskt ble mer religiøs som ungdom» i en tid preget av en «islamsk oppblomstring». Sammen med andre ungdommer dro hun inn til Oslo for å gå på vekkelsesmøter med IslamNet.

IslamNet ble etablert som en forkynnelsesorganisasjon i 2008. Forkynnelsen overbeviste unge muslimer om å følge en bokstavtro form for islam til punkt og prikke.

I retten fortalte kvinnen også om bakgrunnen for at hun begynte med den svarte og heldekkende bekledningen nikab: «Islam ville hele tiden ha mer, jo mer jeg fikk til, jo mer jeg ba, jo mer tildekket jeg var, jo mer manglet. Det var ikke nok» sa hun.

Begge søstrene var svært aktive i IslamNet før de sluttet seg til den langt mer ekstreme norske gruppen Profetens Ummah og deretter reiste til i Syria i 2013.

Marius Linge, religionsforsker (KIFO)

Selektiv forståelse av radikalisering

I videoen «Derfor joinet de IS» slår IslamNet fast at man ikke blir «terrorist ved å bli religiøs muslim» og avviser at kvinnens religiøse oppvåkning hadde betydning for valget om å dra til Syria.

Ifølge IslamNet var det «fem årsaker som fikk unge jenter til å tilslutte seg IS». Det pekes på at jentene forelsket seg i ekstremister, falt for ideologisk propaganda, slet med psykiske lidelser, opplevde utenforskap, og ble fortvilet av massakren i Syria.

IslamNet konkluderer med at en «kombinasjon av disse fem faktorene skapte et vakuum, hvor ekstreme grupper fremstod som redningen og vant oppslutning blant frustrerte og sårbare ungdommer».

Forskning avviser også en enkel sammenheng mellom islam og ekstremisme og understreker betydningen av nettverk, utenforskap, undertrykking, psykologi og ideologi i radikaliseringsprosesser.

Samtidig så hadde flere syriafarere har vært innom IslamNet og organisasjonen har derfor gode forutsetninger til å forstå hvordan slike faktorer spiller sammen med religiøse verdensbilder og forståelser.

IslamNet fremmer en selektiv forståelse av radikalisering. Det er påfallende at organisasjonen legger ansvaret over på jentene, storsamfunnet og ekstreme grupper uten å ta innover seg at IslamNets forkynnelse på den tiden også kan ha bidratt til å fylle et ideologisk vakuum blant ungdom med behov for religiøs bekreftelse og tilhørighet.

Farlige fromhetsidealer

I boken Salafisme i Norge forteller jeg og Sindre Bangstad historien om IslamNet og Profetens Ummah. IslamNet har alltid vært tydelige motstandere av ekstrem islamisme, men i boken viser vi at det religiøse kallet en av søstrene forteller om i retten samsvarer med det fromhetsidealet IslamNet tidligere forkynte.

Forkynnelsen bygget på et todelt verdensbilde, der skarpe grenser mellom rent og urent, himmel og helvete, troende og vantro var skjellsettende. Gjennom slike grensedragninger dyrket IslamNet frem et fromhetsideal som gjorde unge muslimer til dommere over egen og andres religiøsitet.

Slike grenser er ikke ekstreme i seg selv, men de kan være viktige komponenter i radikaliseringsprosesser, særlig i en tid da IS fremstilte jihad som fromheten selv.

De aller mest sårbare muslimene i det norske vekkelsesmiljøet var på jakt etter bekreftelse og for noen dem var jihad det ultimate offeret. Å reise til Syria viste at de var dedikerte muslimer. Dette er den religiøse dimensjonen av radikaliseringsprosessen søstrene forteller om i retten.

Forebygging

IslamNet blitt en langt mer moderat organisasjon over tid. Organisasjonen forkynner fortsatt en reaksjonær fortolkning av islam – blant annet i kjønns- og seksualitetsspørsmål – men IslamNet bidrar ikke til radikalisering.

Samtidig har IslamNet fortsatt en sterk posisjon blant mange unge norske muslimer og er derfor godt plassert til å forebygge radikalisering. IslamNet ønsker seg en slik rolle og har derfor tatt avstand fra de mest kontroversielle delene av sin egen forkynnelse.

Et enda sterkere bidrag til forebyggingsarbeidet ville vært om IslamNet tok de tiltalte søstrene på ordet og erkjente at de kategoriske fromhetsidealene og verdensbildene gruppen tidligere forkynte kan bidra til radikalisering. På den måten kan IslamNet vise nye generasjoner at veien til ekstremisme dessverre kan være brolagt med de beste intensjoner.