Norge er et av landene i verden med høyest tillit. Selv om det tillitsbaserte samfunnet ofte fremheves som en nøkkel til Norges suksess, innebærer tillit også en risiko for utnyttelse. Vi vet allerede at vi svindles for milliarder hvert år. Nav alene estimerer årlig svindel på rundt 5 til 10 milliarder – trolig mer. Ikke bare privatpersoner, men også organiserte kriminelle har funnet måter å utnytte det norske tillitssystemet på for å tappe fellesskapet til egen vinning.

Joel Berge, økonom. (Matilde Solsvik)

Eva Joly, den beryktede korrupsjonsjegeren som tidligere avslørte lag på lag med korrupsjon i det største franske oljeselskapet Elf, publiserte nylig en bok om Norge sammen med Nina Witoszek. Boken er et skråblikk på det norske tillitssamfunnet fra et internasjonalt perspektiv og har tittelen Det blåøyde riket. I åpningsordene stilles spørsmålet: «Kan tilliten gjøre oss sløve og naive?»

Økonomi og tillit

I urolige tider vies det mye spalteplass til økonomer. Økonomer kommer med spådommer om inflasjon, renteutvikling eller boligkrakk. Sjelden hører man økonomer snakke om tillit. Og det er ikke uten grunn.

Fra et økonomisk perspektiv er tillit et merkelig fenomen. Økonomer antar at folk er egoistiske som alltid vil prioritere egen velferd fremfor andres. For eksempel nobelprisvinneren i økonomi, Gary Becker, skriver at så lenge folk kan forvente å tjene mer enn de risikerer å tape på kriminelle handlinger, vil de gjøre det. Dermed er økt straff og mer omfattende overvåkning det eneste som kan redusere kriminalitet.

Tillit, derimot, handler om at vi forventer at andre setter fellesskapet foran egne interesser. Det innebærer at folk avstår fra muligheter til å berike seg selv av hensyn til andre. Ikke bare det – tillit bygger på at selv egoistiske mennesker forventer at andre ikke er egoistiske. For klassisk skolerte økonomer fremstår dette nærmest som et paradoks.

Derfor har ikke vi økonomer forholdt oss særlig til tillit. Økonomer ville neppe være de første til å anbefale å bygge et samfunn basert på tillit. For vi kan ikke forvente at folk ikke utnytter tillit.

Én ting er sikkert: Tillit tar tid å bygge opp, men kan raseres på et øyeblikk.

Satt på spissen er økonomenes idealsamfunn et der gode kontrakter og samfunnsstrukturer eliminerer behovet for tillit. Men heldigvis lever vi ikke i et slikt «idealsamfunn». Derfor må også økonomer forholde seg til tillit.

Hva kan økonomer si om tillit?

I en del av forskningen på tillit og samarbeid bruker økonomene en noe underlig setting: fangenes dilemma. Se for deg to kriminelle som blir arrestert og avhørt hver for seg. Hver av dem får muligheten til å tyste på den andre for å få redusert straff. Hvis én tyster mens den andre holder munn, får tysteren en lavere straff, mens den andre får en strengere dom.

Hvis begge tyster, får begge en lengre dom. I en slik situasjon, bør den ene fangen ha tillit til at den andre ikke tyster og selv holde munn? For nobelprisvinneren i økonomi, John Nash, var løsningen enkel: Fangene bør tyste på hverandre. Hvorfor? Fordi ingen kan stole på at den andre vil opptre uselvisk og holde munn.

ØKONOM: – I en tid preget av uro og usikkerhet står vi overfor et valg: Skal vi la mistilliten få fotfeste, eller skal vi aktivt arbeide for å bevare og styrke tilliten i samfunnet vårt? spør Joel Berge. (Matilde Solsvik)

Joel W. Berge

Alder: 35 år.

Økonom

Phd. i Management Accounting/atferdsøkonomi. Opptatt av spørsmål som etikk i økonomi og næringsliv.

Frivillig i Salt Bergen (lovsangstjenesten)

Hver fange bør anta at den andre vil tenke på sitt eget beste. Dermed er det beste valget å tyste, for da vil fangen ikke angre uansett hva den andre gjør. Case closed. Men noen år senere ble det arrangert en «fangenes dilemma»-turnering der deltakere ble bedt om å sende inn dataprogrammer med ulike strategier som skulle spille mot hverandre i en gjentatt versjon av fangenes dilemma. Målet var å finne ut hvilken strategi som var mest effektiv over tid.

Til økonomenes overraskelse var det ikke de strategiene som alltid valgte å tyste, som vant. I stedet var det de strategiene som initierte samarbeid og som var tilgivende, som konsekvent gjorde det bedre enn de aggressive og kyniske strategiene.

De strategiene som gjorde det best, startet ofte med samarbeid og fortsatte å samarbeide så lenge motstanderen gjorde det samme. Når de møtte svik, svarte de med å straffe, men var også villige til å tilgi og gjenoppta samarbeid dersom motstanderen endret atferd.

Berges urolighet

1. I hvilke situasjoner kan du oppleve «triviell» urolighet?

Når det er turbulens på flyet. Da jeg vokste opp, var min mor en stor fan av Flyhavarikommisjonen, hvor de fleste varianter av flykrasj ble beskrevet i detalj. Så hver gang det er turbulens, får jeg flashbacks, og jeg forestiller meg at det jeg opplever, er starten på en ny episode av Flyhavarikommisjonen. Selv om turbulens gjør meg urolig, tillater jeg ikke meg selv å gi uttrykk for det. Så man kan si jeg har en en del undertrykte følelser knyttet til flyreiser.





2. Når var sist gang du kjente på urolighet i ditt liv?

Da jeg flydde med hele familien i sommer. Heldigvis lite turbulens, men da var liksom alle eggene (bokstavelig talt) i en kurv.





3.Hvordan håndterer du uroligheten?

C.S. Lewis’ verk har faktisk hjulpet meg en del med å håndtere denne typen urolighet. Han skriver at selv om man kan være rasjonelt overbevist, kan følelsene vi opplever i øyeblikket få oss til å tvile på det vi egentlig vet er sant. Selv om C.S. Lewis snakker om å tro på Gud gjennom livets vanskeligheter, finner jeg at det er overførbart til min flyskrekk. Jeg vet at fly er den sikreste formen for transport, men når turbulensen slår inn, kan følelsene spille meg et puss. I slike tilfeller prøver jeg å fokusere på hva jeg tenkte om flysikkerhet dagen før jeg dro. Det blir en mental øvelse i å holde fast ved det jeg vet er sant.

I akkurat denne turneringen var det strategien tit-for-tat som vant. En strategi som starter med å initiere samarbeid og fortsetter med det inntil motstanderen velger å tyste. I neste runde svarer tit-for-tat-strategien med å tyste tilbake som straff, men velger å samarbeide igjen så fort motstanderen gjorde det. I ettertid viste det seg at en strategi som var enda mer tilgivende (som kun tyster tilbake etter at motstanderen tyster to runder på rad) ville vunnet med en enda større margin-stikk i strid med det økonomer først trodde.

Snillisme eller sunn tillit

Selv om resultatene fra turneringen var overraskende for mange økonomer, var nok teologene mindre overrasket. I Det nye testamentet oppfordrer Paulus menigheten i Efesos til å være gode mot hverandre, vise medfølelse og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dem. Likevel gir funnene oss et nytt perspektiv på tillit. Ikke bare er godhet og tilgivelse godt for sjelen – det kan også være godt for økonomien.

I en urolig verden der kontrakter og incentivplaner ikke kan løse alle våre koordinasjonsproblemer fungerer tillit som olje i det økonomiske maskineriet, som gjør at vi tør å ta risiko fordi vi stoler på at andre ikke vil gripe første mulighet til å karre til seg det de kan. Men vi bør skille mellom godhet og snillisme.

– En nulltoleranse for andres feil og tilkortkommenheter, enten det gjelder politikere eller naboen, er en farlig vei å gå for oss som samfunn, skriver Joel Berge. (Matilde Solsvik)

Funnene fra forskningen foreslår ikke at vi skal la oss utnytte, men at vi skal være de første til å initiere samarbeid. Om vi blir utnyttet, skal det få konsekvenser, men vi bør la døren stå åpen for å gjenoppta samarbeidet ved å tilgi hverandre. En nulltoleranse for andres feil og tilkortkommenheter (ref cancel-kultur), enten det gjelder politikere eller naboen, er en farlig vei å gå for oss som samfunn.

For selv om en nulltoleranse gjør det mindre attraktivt å opptre selvisk, vil det også gi grobunn for mistillit. Da vil vi over tid tape, slik som de strategiene som straffet tysting med å aldri igjen samarbeide.

I en tid preget av uro og usikkerhet står vi overfor et valg: Skal vi la mistilliten få fotfeste, eller skal vi aktivt arbeide for å bevare og styrke tilliten i samfunnet vårt? Fra et økonomisk perspektiv er vi sannsynligvis bedre tjent med å opprettholde en sunn tillit – en tillit som ikke lar seg utnytte, men som initierer samarbeid og tilgir. Den enkle innsikten fra fangenes dilemma-turneringen avslører nemlig en dyp forståelse: Økonomisk vekst drives ikke av å minimere risikoen for å bli utnyttet, men av å søke muligheter for gjensidig nytte.

For Norge kan dette paradoksalt nok innebære å styrke lovverket slik at vi kan luke ut dem som systematisk utnytter nordmenns tillit. For én ting er sikkert: Tillit tar tid å bygge opp, men kan raseres på et øyeblikk.