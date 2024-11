Brukere av bibelappen YouVersion, verdens mest nedlastede bibelapp, ble møtt med dette løftet dagen etter valget i USA: «Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet» (Johannes 14, 27). Dagens vers var neppe et tilfeldig valg blant Bibelens 31 102 vers.

I ukevis hadde meningsmålingene spådd et særdeles jevnt valg, og løftet om Guds fred var en svært passende påminnelse på en dag da millioner av amerikanske velgere var skuffet over at deres presidentkandidat ikke nådde opp, og omtrent like mange jublet over at deres kandidat vant valget.

«La ikke hjertet bli grepet av angst». Løftet om Guds fred har kraft til å berolige urolige hjerter. Men er det virkelig hjertet og ikke hjernen som trenger lindring fra negative følelser?

PASTOR: Tor Tjeransen er pastor i Adventistkirken, og er glad for dagens bibelvers i den populære appen YouVersion (Silja Leknes / Syvendedags Adventistkirken)

Mer enn en muskel?

Bibelen omtaler ved flere anledninger hjertet som sete for følelser. Men i flere tiår har vitenskapen lært oss at hjertet ikke er noe mer enn en muskel. Om enn en svært viktig muskel.

Hjertet er et av kroppens viktigste organer. Det er ansvarlig for å pumpe blod med næringsstoffer og oksygen i tilstrekkelig mengde til cellene og transportere bort avfallsstoffer. Hjertet arbeider trofast med rundt 100 000 daglige slag år etter år.

Men hjertet spiller også en rolle i følelsene våre. Hvem har ikke kjent hvordan hjertet slår raskere når man er i nærheten av noen man nettopp har forelsket seg i, eller hvordan hjertet reagerer på en plutselig trussel?

NeuroLaunch.com, en organisasjon som ifølge sine nettsider arbeider for å «bygge bro mellom banebrytende nevrovitenskapelig forskning og offentlig forståelse», har nylig publisert en artikkel der temaet er den spennende forbindelsen mellom hjertet og følelsene våre.

I artikkelen peker NeuroLaunch-redaksjonen på at hjertet er utstyrt med et nettverk av 40 000 nerveceller som sender signaler til hjernen. Dette nevrologiske nettverket er «i stand til å sanse, behandle og til og med lagre informasjon. Det er som å ha en minidatamaskin plassert i brystet».

Hjertet spiller tydeligvis en mye større rolle for følelsene våre enn bare å pumpe blod. Så når Bibelen bruker formuleringer som «mitt hjerte skal juble over din frelse» (Salme 13,5), ligger det mer bak enn bare poetisk frihet.

Symbolet på kjærlighet

I populærkulturen er hjertet et tydelig symbol på følelser. På telefonen min har jeg 24 forskjellige hjerte-emojier å velge mellom, og mennesker over hele verden elsker å sende og motta disse symbolene for å formidle kjærlighet, sympati, takknemlighet og en rekke andre hjertevarmende følelser.

Uansett hvilke utfordringer du står overfor, gjelder løftet om Guds fred.

Gud er kjærlighet. Og Gud elsker deg.

Du kan gjerne sette et stort hjerte ved siden av disse to setningene med dype sannheter.

Når du tar til deg disse to sannhetene «Gud er kjærlighet» og «Gud elsker deg», vil det gi deg et guddommelig perspektiv på livet. Et perspektiv som vil gi deg fred.

Måtte Guds fred, som overgår all forstand, bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus (se Filipperbrevet 4,7).