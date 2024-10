Kirkerådet har nylig sendt Den norske kirkes rammeplaner for kirkelig undervisning og læring i retur til Kirkerådets sekretariat. Rådet mente at planene var for svake i forhold til å lære hva kristen tro og praksis er.

MENNESKETS SKYLD: Denne enorme tragedien skyldes ingen andre enn mennesket og intet annet enn grådigheten, skriver Elisabeth Breen. (Privat)

Det fikk meg til å bla i Den overordnede planen. «For at konfirmantene skal huske Fadervår og trosbekjennelsen, er det viktig å finne metodikk som støtter opp under dette», står det her. Hva med budene? Er budene i ferd med å blekne i vår bevissthet?

I så fall er dette tragisk. For aldri har noen generasjon feilet mer enn vår. Aldri har menneskets atferd fått større konsekvenser for virkeligheten: En galopperende global oppvarming som ødelegger Guds mesterverk bit for bit. Mennesker, dyr og økosystemer lider og dør, og vil komme til å lide og dø – helt unødig.

Denne enorme tragedien skyldes ingen andre enn mennesket og intet annet enn grådigheten. Hvor finnes hjelp til å sette gjerder for vår egen grådighet?

De ti bud

De ti bud rommer 3500 år gammel livsvisdom i stein. Og de kan lett tolkes inn i vår opphetede virkelighet: «Du skal ikke stjele!» sier nummer sju. Når vi i Norge forbruker mer enn tre jordkloder og varmer opp jorda med våre klimautslipp, stjeler vi ikke da friheten til et godt liv fra andre?

Mitt poeng er at budene er mer livsviktige i dag enn noensinne

Norges overforbruksdag landet i år på 12. april. Alt vi forbruker etter 12. april er vel, strengt tatt, tyveri og heleri?

«Du skal ikke slå i hjel!» sier nummer fem. Er vi, som folk, med på å ta andres liv ved vårt overforbruk og våre klimagassutslipp? Ifølge mine søk på nettet dør mellom 4 og 8 millioner mennesker hvert år på grunn av fossil forurensing. Rundt 500.000 dør årlig av ekstrem hete. Brannene i Australia i 2020 førte til 30 døde mennesker og en milliard døde dyr. I 2022 lå 1/3 av Pakistan under vann og rundt 1000 mennesker og 700.000 husdyr døde. Og, annenhver dag drepes en miljøaktivist. Uvirkelige virkelighet.

Når 80 prosent av global oppvarming skyldes bruk av fossil energi, så er det kanskje sant, det de unge demonstrantene roper: «Olja dreper!»?

Fra forbud til påbud

I Luthers lille katekisme blir forbud til påbud. Forklaringen til det syvende budet lyder slik: «Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke tar penger eller gods fra vår neste eller narrer noe fra ham, men hjelper ham til å berge sin eiendom og bedre sine kår.»

Det femte: «Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke skader vår neste på hans legeme eller gjør ham noe ondt, men hjelper ham når han er i nød.» Positive bud.

For ordens skyld: Den norske kirkes rammeplaner for kirkelig undervisning og læring – for konfirmantene, har med hele trekløveret: Vår Far, trosbekjennelsen og budene.

Mitt poeng er at budene er mer livsviktige i dag enn noensinne. Tolker vi budene rett og finner en god metodikk, gir de hjelp til livsmestring; en enklere, grønnere, kortreist og samfunnsengasjert levemåte.

Jeg håper inderlig at Den norske kirke ser «Skriften på veggen». At vi alle gjør det. For de unges skyld, for alle menneskers skyld, for dyr og økosystemers skyld. For livets skyld. For Guds skyld.