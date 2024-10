Partileder utenfor Stortinget? Ja, takk!

En partileder som skal få KrF over sperregrensen og holde partiet der, må bruke tid på å bygge organisasjonen og spre engasjement i hele landet. En partileder som ikke er stortingskandidat vil ha større frihet og bedre tid til å besøke lokallag og møte velgere, lytte og snakke KrFs helhetlige politikk. Etter valget i 2025 vil han kunne fortsette å bygge laget, uten å måtte løpe tilbake for avstemninger og komitemøter på Stortinget.

KrFs landsmøte Oslo 20210429. 2. nestleder, Ingelin Noresjø, før landsmøtet til KrF. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB (Stian Lysberg Solum/NTB)

En partileder som sitter på Stortinget, vil ofte ha rollen som både stortingsrepresentant, parlamentarisk leder og partileder – med alt det innebærer. Å samle alle disse viktige vervene på bare èn person, er ikke nødvendigvis det beste for KrF, slik situasjonen er nå. KrFs velgere finnes over hele landet. Og man må kjenne både de små og store lokallagene og deres utfordringer for å forstå KrF-velgerne og potensielle nye velgere. Og det gjør man ikke uten å snakke sammen og å ha mer enn ett partilederbesøk annethvert år.

Jeg har håp om at Dag Inge vil være en partileder som har bedre tid til å reise i fylker også uten mulig stortingsmandat. Som kjent er alle stemmer avgjørende for å komme over 4%. På den måten kan KrF bygge langsiktig, skolere flere dyktige lokalpolitikere og sørge for at KrF forblir et landsdekkende parti.

Jeg forstår at Stortinget er viktig. Men Stortinget er ikke det eneste som er viktig. Jeg ser fram til en tilgjengelig partileder som bygger et sterkere KrF i hele Norge.