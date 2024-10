Det grusomme terrorangrepet 7. oktober 2023 mot israelske sivile har rystet og sjokkert alle jøder, også her i Norge. Vi, biskopene i Den norske kirke, er sterkt bekymret for at både norske jøder og jøder i Norge kjenner seg utrygge og utsettes for hets og angrep. Politiet har funnet det nødvendig å sette i gang ekstra sikkerhetstiltak, dette understreker alvoret i situasjonen.

Økning i antisemittisme

HL-senterets siste holdningsundersøkelse dokumenterer en økning i antisemittisme og negative holdninger til jøder i Norge. 30 prosent svarer at den israelske krigføringen på Gaza har gjort dem mer negative til jøder generelt. Dette er svært alvorlig. Å holde jøder i Norge ansvarlig for den israelske krigføringen er uakseptabelt. Vi trenger å lytte til jøders ulike fortellinger om hvordan det er å være jøde i Norge nå, for å forstå bedre hvordan vi som fellesskap kan bekjempe alle former for antisemittisme og hat mot jøder.

Både jøder og muslimer i Norge er ofre for kunnskapsløse og fordomsfulle sammenkoblinger mellom forhold i Midtøsten og i Norge

Vi er også bekymret for at hver tredje nordmann har fordommer mot muslimer, og i HL-senterets undersøkelse svarer 35 prosent at Hamas’ terrorangrep 7. oktober har gjort dem mer negativt innstilt til muslimer generelt. Mange muslimer opplever trakassering og blir møtt med hatefulle ytringer. De sørger over slektninger og venner som er drept og skadet av den israelske krigføringen, og unge muslimer melder om utrygghet og mangel på håp.

Både jøder og muslimer i Norge er ofre for kunnskapsløse og fordomsfulle sammenkoblinger mellom forhold i Midtøsten og i Norge. De er kun ansvarlige for sine egne holdninger og uttalelser og skal ikke måtte svare for handlinger og holdninger til aktører i krigshandlingene, både statlige og ikke-statlige.

Har slått ring om hverandre

Det offentlige ordskiftet er blitt polarisert og krast. Vi bærer alle et stort ansvar for hvordan vi ytrer oss i media og i det offentlige rom, for eksempel i demonstrasjoner og støttemarkeringer. Hatefulle ytringer er totalt uakseptabelt, det samme er sjikane og spredning av løgner og usakligheter.

Gjennom mer enn 30 år er det bygd relasjoner mellom tros- og livssynssamfunn i Norge, både lokalt og nasjonalt. Vi har bokstavelig talt slått ring om hverandre når noen har vært utsatt for terrorangrep eller har stått i kriser. Tros- og livssynsledere og lokale dialoggrupper har ofte møttes til likeverdige og gode samtaler i krisetider, for å støtte hverandre og dele sorg og smerte. Dette er umistelig, og vi vil fra vår side bidra til at det fortsetter.

Håp om varig fred

Vi er dypt berørt og opprørt over terroren og krigens grusomheter i Israel, Gaza og Libanon. Vi vil uttrykke vår dypeste medfølelse med krigsofrene, med gisler og med vilkårlig fengslede og deres familier, med alle som har mistet sine kjære, alle sårede og med dem som har mistet sine hjem og er på flukt. Mange i Norge, både kristne, muslimer og jøder, har en nær tilknytning til Midtøsten og er direkte berørt av krigen på Gaza og i Libanon og av den økende volden på Vestbredden. Våre bønner er med dem i sorgen og fortvilelsen i disse vonde dagene.

La oss stå sammen i mørke tider, faste i håpet om varig fred med trygghet for alle.