For alle oss som er opptatt av troens plass i Norge og i norsk offentlighet er 2013 et tidsskille. Da Stålsettutvalget la frem sin rapport om en helhetlig tros- og livssynspolitikk fikk det norske språket et nytt ord: Livssynsåpent.

Tittelen på rapporten var «Det livssynsåpne samfunn – En helhetlig tros- og livssynspolitikk.»

Øyvind Håbrekke KAMP: – Selv om begrepet livssynsåpent har fått bred støtte er det ikke vedtatt en gang for alle, og kampene må vinnes på nytt og på nytt, skriver innsender Øyvind Håbrekke. (Erlend Berge)

Skjulte mangfoldet

Før 2013 manglet norsk offentlighet et språk for å anerkjenne tro. Forsøket på å forene respekt for trosfriheten med å støtte alle på lik linje, endte nesten alltid med at begrepet «livssynsnøytralt» la seg som et teppe over hele samtalen.

Det kvalte troendes frimodighet og skjulte det rike mangfoldet som landet vårt består av.

Begrepet livssynsåpent fikk raskt bred støtte, også fra alle politiske partier. Det skapte et nytt klima. I det livssynsåpne samfunnet skal du kunne være der ute med hele deg og la troen og hele din identitet blomstre i full offentlighet. Det åpnet rommet for ærlighet og tydelighet.

Finne et annet ord

Jeg er glad for å se at Kirkens Bymisjon er åpne for ansatte med ulik tro. Selv om jeg som far både har hatt stor glede av og bidratt inn i ungdomsarbeidet i KFUK/KFUM, vil jeg ikke blande meg inn i deres interne strategiprosess.

Vi trenger fortsatt kraften i begrepet det livssynsåpne samfunn

Jeg har likevel en klar oppfordring: Kan dere finne et annet ord enn livssynsåpent for å formidle deres posisjoner?

Jeg er enig med Birthe Nordahl, generalsekretær i STL, som tidligere har slått fast at å bruke dette begrepet på organisasjonsnivå slik det gjøres her, gir to ulike betydninger av ordet. Men jeg vil gå et skritt lenger. En slik misbruk av begrepet kan skade gjennombruddet vi fikk i 2013, som vi alle sammen har hatt stor glede av.

Selv om begrepet livssynsåpent har fått bred støtte er det ikke vedtatt en gang for alle, og kampene må vinnes på nytt og på nytt. Vi er mange med ulik tro og partifarge, som fortsatt arbeider mye med å utvikle åpenheten for tro etter den nye standarden vi fikk i 2013.

Vi trenger fortsatt kraften i begrepet det livssynsåpne samfunn.