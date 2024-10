Etter å ha lest intervjuene med de ulike bispekandidatene til Oslo bispedømme i Vårt Land (25.9.24), ble jeg litt skuffet over svaret til to av kandidatene. På spørsmål om man ville at alle skulle bli kristne, var det to av de fem kandidatene som sa nei. Det var Sunniva Gylver og Sturla Stålsett.

Gylver pekte på at man i spørsmålsstillingen gjør mennesker til objekter for evangelisering. Hun fremmet også at kristne må være frimodige, men også ydmyke med tanke på historien kirka har med å presse troen på mennesker.

Siri Amalie Oftestad Aronsen (Privat)

Må det være komplisert?

Stålsett svarte nei fordi betegnelsen kristen blir hørt som en særskilt måte å være i livet på. Han hadde også respekt for menneske som høyrer til andre trosretningar, og at han hadde håp til Gud om at det ble ivaretatt. Han så det ikke som naturlig at alle han møter skal ha eller få merkelappen kristen.

Jeg får lyst til å rope, mens jeg dundrer kaffekoppen i bordet: «Åh! Hvorfor må det være så komplisert!»

Det kan godt hende at Stålsett legger noe negativt i dette med at kristne blir sett på som en egen måte å være i livet på. Men som kristen tenker jeg: Ja, å være kristen er jo en egen måte å være i livet på. Med alt hva det innebærer. Utsagnet hans minner meg om dem jeg har møtt som er kristne, men ikke vil gå med kors, fordi andre har fordommer mot mennesker som går med kors. Da lar man seg styre av de rundt en, og søker ikke en styrke i sin egen tro.

Jeg tror ikke-kristne får en større respekt for en slik holdning i det lange løp

Større respekt

Pietistene som skapte helvetesangst i mange barnesinn, kirkens høye herrer som Luther reagerte på med sin makt overfor de fattige og Olav den helliges misjon, er eksempler på det å «presse kristendom» på andre mennesker. Men skal vi kristne i 2024 fortsatt være ydmyke på grunn av dette?

Jeg synes at disse holdningene til Gylver og Stålsett ligner på en usikker tenåring som ikke helt klarer å stå for det de tror på. Hvorfor kan man ikke si med stor frimodighet at: «Ja! jeg vil at alle andre skal bli kristne!» og være stolt av egen tro. Jeg tror ikke-kristne får en større respekt for en slik holdning i det lange løp.