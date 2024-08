I forrige uke begynte jeg og mange andre elever på skolen igjen. Skolestart er her og jeg har aldri gledet meg mer til å avslutte ferien.

På Arbeiderpartiets nettsider står det «Alt de private profilskolene og yrkesfagskolene tilbyr kan tilbys i den offentlige skolen. Vi trenger ikke privatisere for å skape mangfold». Jo, det gjør vi. Det blir litt for humoristisk å ha en slik drøm om fellesskolen, når de samtidig gjør alt de kan for å nøytralisere den.

Jeg er ikke den eneste som vil komme seg vekk fra fellesskolen

Du dør ikke av «Tenn lys»

Kanskje jeg må minne dem om at alle elever er unike. Det betyr også at unike elever har ulike behov, men også ønsker, verdier og livssyn. Tidligere i august begynte jeg i første videregående på Kristelig Gymnasium, en kristen privatskole i sentrum av Oslo. Det er synd at regjeringen ikke heier på meg, og alle de andre ungdommene som ønsker å ha et kristent fellesskap, også i skolehverdagen.

Sigrun Refsnes, KG-elev og medlem i Unge Høyre (Privat)

Jeg er ikke den eneste som vil komme seg vekk fra fellesskolen, men takket være stadig kutt i fri- og privatskoler kan det være flere som ikke har råd til å begynne på for eksempel Kristelig Gymnasium. Det er leit at bare de med god råd får gå på en skole med daglige andakter, gudstjenester i høytidene, skoleprest, åndelig fellesskap – og enda mer.

Det er forståelig at ikke alle foreldre vil sende barna sine på julegudstjeneste i skolens regi, det skal ingen tvinges til. Men du dør ikke av en halvtime med juleevangeliet og «Tenn lys».

En mer tilpasset skole

Vi bør ta bedre vare på de viktige tradisjonene som har vært med på å bygge Norge til det landet vi er i dag. Siden fellesskolen ikke har tenkt til noe annet enn å nøytralisere, bør vi andre få lov til å gå på en annen skole.

Det er på tide at vi legger drømmen om en fellesskole for alle i skuffen, og heller heier på de som vil ha annerledes skolehverdag. Slik vil absolutt alle kunne gå på en skole som passer akkurat for dem. En mer tilpasset skole er det mange trenger, og det vil og føre til at flere faktisk fullfører videregående.

Høres det virkelig så dumt ut?