Denne våren var jeg ferdig i skolen. For en liten stund. Etter flere år som lærer og skoleleder har jeg lagt bak meg daglige møter med herlige barn i full utvikling, og et skolesystem i stadig endring. Denne våren var det på tide å «ta min hatt og gå». Dagen var kommet for å rydde kontoret, både det fysiske og «det digitale», ta farvel med dyktige, engasjerte og hjertevarme kollegaer og la ferden gå videre til nytt arbeidssted og nye utfordringer utenfor klasserommet og skolegården.

Ikke på sidelinjen

Men mitt opphold fra skolen blir heller kortvarig denne gangen. For når sommeren nå går mot slutten og ny skolerute trer i kraft vender jeg tilbake. Denne gangen er det ikke med fast kontorplass eller kateter, refleksvest, nøkkelkort eller fløyte, men «på den andre siden»: som forelder til en skolestarter. En ny rolle skal formes, en rolle jeg før bare har skuet fra utsiden, og helt sikkert hatt mang en tanke om i ulike situasjoner.

Nå er det jeg som for første gang skal sitte «på den andre siden» av ukeplanene, av leksene, utviklingssamtalene, foreldremøtene, vennegruppen og eventuelle skolemiljøsaker. Nå er et ikke lenger jeg som bærer det formelle ansvaret for at lærerplaner blir fulgt og at elevene har et trygt og godt skolemiljø.

Er da min rolle i barn og skolens utvikling over? Er det nå min rolle å sitte på sidelinjen og ikke lenger ha noen innflytelse på hvordan skolesystemet skrider fram?

Langt ifra!

Alt jeg skal fortsette med

Skolen er en viktig aktør for å forme barna, men barna bidrar og til å forme skole- og læringsmiljøet. Når Elevundersøkelsen gjennomført høsten 2023 viser at mobbing blant barn og unge er økende, er min rolle som forelder viktigere enn noen gang før. Professor Thomas Nordahl peker også på det gjensidige avhengighetsforholdet som rår mellom hjem og skole for å legge best mulig til rette for barnas utvikling.

Lærer-hatten er lagt på hyllen. Nå er det forelder-hatten som skal få prøve seg. Hvordan ser denne hatten ut? Kanskje må den sys litt ut og inn etter som årene går. Kanskje får den andre farger etter hvert. Kanskje får den noen rifter eller sterkere sømmer. Men denne hatten skal være laget for å bidra til et skolemiljø som både mine barn, andres barn og skolens ansatte skal trives i.

Lisbeth Sture Knudsen (Privat)

Skolestarterne har seks år med erfaring bak seg. De har lært mye om verden og seg selv både fra hjemmet, barnehagen og nettverket rundt seg. Mye er blitt internaliserte handlinger og holdninger i barna, mens andre ting krever stadig påminnelser og øvelse. Alt i alt er det et godt grunnlag til å bygge videre på. Foreldre-hatten min er formet av både min skoleleder-hatt og barnehageforelder-hatt. Den kommer derfor ikke helt ubrukt. Men om den passer som et skudd, gjenstår å se.

Så langt har den skapt innstillingen om at jeg i årene som kommer kan (fortsette med å):

Lære mine barn å si «takk» og «god morgen».

Lære mine barn å si «hei» og «bli med».

Invitere inn i leken og invitere hjem de alle andre inviterer, men også dem som aldri blir valgt eller har vært hjemme hos noen før.

Initiere samtaler om fellesskap, inkludering og hensyn til andre og ivaretakelse av seg selv.

Snakke positivt om, og vennlig med skolen, venner og nærmiljø, fordi ord skaper – og handlinger taler enda høyere.

Utfordre og trygge dem til å bli robuste nok til å takle motgang og fremgang, og skape erfaringer som i passelige doser legger til rette for begge deler.

Øve dem opp til å henge opp jakken og holde orden på tingene, for egen ryddighet og for trivsel for dem rundt.

Engasjere meg i barnas liv, både på fotballbanen og på internett, for å kunne veilede dem i vurderinger knyttet til problemstillinger de møter på de ulike arenaene.

Skape rom for avkobling og utfoldelse, hvile og lek, kjedsomhet og opplevelser og mulighet til å få utfordre seg selv slik at de blir kjent med egne grenser.

Leke med tall og ord i hverdagen: regne på butikken og rime i «alle barna»-vitser, slik at læringen gir mening og hverdagen kan være springbrettet til skolens undervisning.

Lese for og med, og foran barnet, slik at gode forbilder skapes.

Være aktiv bidragsyter for et godt klassemiljø, ettersom mye av barnas fritid, inkludert det digitale liv, har stor innvirkning på klassemiljøet.

Bli kjent med de andre foreldrene, for at vi sammen skal kunne stå sterkere rundt barnas miljøer.

Ha dialog med lærerne og dra i samme retning for barna og fellesskapet, fordi skole og hjem er gjensidig avhengig av hverandre.

Ulike roller, men felles mål

I høst er jeg tilbake, om enn med ny hatt. Kanskje ser fasongen på denne hatten annerledes ut om en stund enn slik jeg ser den nå, men målet er klart:

At jeg ikke skal sitte på «den andre siden», men side ved side med skolen. På en mangfoldig hattefest der både foreldre, skole og andre aktuelle aktører finner sin plass skulder ved skulder og skaper laget rundt de barna som vi setter så høyt.

Vi har ulike roller, men et felles mål som det kreves at vi står sammen om: Å sørge for barnas danning og utdanning, for at de skal bli «gagns mennesker» i vårt demokratiske samfunn.