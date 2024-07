Frem til nylig var det få som kjente til Ibrahim al-Organi. Under regjeringstiden til Hosni Mubarak kom al-Organi i konflikt med myndighetene, noe som ledet til fengselsstraffer og tortur. Den arabiske våren i 2011 førte derimot til frihet og et nytt liv. Al-Organi allierte seg med det egyptiske forsvaret etter militærkuppet i 2013 og etablerte seg som en av myndighetenes viktigste kontakter på Sinaihalvøya.

Kjennskap til president al-Sisis innerste krets har også sikret al-Organi rikdom og innflytelse. Al-Organi er en nær venn av Mahmoud al-Sisi, som er nestleder i den egyptiske sikkerhetstjenesten og sønn av president Abdel Fattah al-Sisi. Mahmoud al-Sisi hjalp al-Organi med etableringen av Organi Group i 2010, et selskap som i dag omsetter for millioner.

Anders T. Lothe. Lektor og historiker (Privat)

Gjennom Organi Group rettet også al-Organi og Mahmoud al-Sisi blikket mot det nordlige Sinai. President al-Sisi beordret i 2015 at de egyptiske grensebyene Sheikh Zuweid og Rafah skulle legges i grus for å etablere en buffersone mot Gazastripen. Innbyggerne ble tvangsflyttet og Organi Group fikk oppdraget med å etablere grensekontroll mellom Gazastripen og Egypt.

Siden da har Organi Group organisert det meste av varer som kommer inn og ut fra Gazastripen. Det er også underselskapet Hala Consulting and Tourism alene som bestemmer om man får lov til å forlate Gazastripen via Rafah. Slikt tjener man mye penger på.

Organi Group, gjennom sine underselskaper, kontrollerer altså både hvem som får forlate Gazastripen via Rafah og hvor mye nødhjelp som får slippe inn.

Frihetens pris

Helt siden Israel startet den brutale bakkeinvasjonen av Gazastripen har det kommet hjerteskjærende historier om desperate palestinske flyktninger som forsøker å komme seg over til Egypt. Men prisen for å krysse grensen ved Rafah er høy. NRK skrev i mars om en familie som måtte betale 200.000 kroner for å krysse grensen.

Dette er også priser som har økt drastisk siden 7. oktober, noe som er dokumentert av både organisasjonen OCCRP og avisen The Intercept. Summene som nå kreves er uoppnåelige for de fleste palestinere. De som har nok penger må betale det de har til «koordinatorer» som arbeider for Hala Consulting and Tourism og Organi Group.

Al-Sisis allierte, Ibrahim al-Organi, har tjent millioner på desperate palestinske flyktninger, og presidenten har ikke grepet inn

Det er også Organi Group som kontrollerer all nødhjelpslogistikk, og selskapet tar seg godt betalt for å slippe nødhjelp inn på Gazastripen. Skal en lastebil med nødhjelp kunne kjøre inn på Gazastripen må en «avgift» på opptil 50.000 kroner betales. En bistandsorganisasjon (som ville være anonym) uttalte til Middle East Eye i januar at de oppfatter avgiftene som bestikkelser som går rett til den egyptiske sikkerhetstjenesten og da den egyptiske staten.

Organi Group, gjennom sine underselskaper, kontrollerer altså både hvem som får forlate Gazastripen via Rafah og hvor mye nødhjelp som får slippe inn. Slikt tjener man godt på. Ifølge en undersøkelse gjort av The Times skal OrganiGroup ha tjent så mye som 880 millioner kroner på Rafah-grensen siden krigen startet. Det skjer samtidig som at Israel fortsetter angrep på sivile og forholdene på Gazastripen blir verre og verre.

Egyptisk korrupsjon

Egypt har lenge slitt med høye korrupsjonsnivåer. Landet kom i 2023 på 103.-plass (av 180 land) på Transparency Internationals globale korrupsjonsindeks. President al-Sisi har også vært nådeløs mot de som har anklaget ham for å være korrupt.

Samtidig er altså en av presidentens nære allierte en regelrett krigsprofitør som gjennom sitt forretningsimperium tjener store summer på palestinernes lidelser.

Tatt Egypts korrupsjonsnivåer i betraktning er det svært usannsynlig at presidenten ikke er klar over dette, og han velger å ikke gripe inn. Dette er den samme presidenten som allerede har utnyttet krigen mellom Hamas og Israel til å sikre seg mer makt, og verdenssamfunnet, inkludert norske myndigheter, kan ikke sitte stille og se på mens denne utviklingen skjer.

Dette undergraver enhver tillit til hans regime og avslører ham som despoten han er

For president al-Sisi har Gazakrigen ført til at Egypt igjen er en sentral diplomatisk aktør i Midtøsten. Men samtidig som at presidenten forsøker å forhandle frem våpenhvile i den blodige krigen mellom Israel og Hamas, blir palestinske flyktninger utnyttet gjennom aktører med sterke forgreninger til presidenten selv. Dette er en dobbeltmoral som grenser til det kaldblodige.

Al-Sisis allierte, Ibrahim al-Organi, har tjent millioner på desperate palestinske flyktninger, og presidenten har ikke grepet inn. Korrupsjonsnivåene i Egypt tatt i betraktning er det ikke usannsynlig at presidenten selv også har beriket seg gjennom dette. Ikke bare er al-Sisi en brutal diktator, han er også en krigsprofitør. Dette undergraver enhver tillit til hans regime og avslører ham som despoten han er.