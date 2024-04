NORLAs (Norwegian Literature Abroad) oppgave er å bidra til at norsk litteratur når fram til lesere over hele verden, gjennom virkemidler som tilskudd til oversettelse og samarbeid med oversettere, forfatterdeltakelse på bokmesser og litteraturfestivaler og å skape møteplasser for norsk og internasjonal bokbransje. Som del av dette er noen gjestelandsprosjekter på bokmesser valgt ut, med ulike målsetninger, som ved barnebokmessa i Bologna, der vi når den internasjonale barnebokbransjen, bokmessa i Leipzig der forfatterne møter de tyske leserne, og på bokmessa i Kairo, som ble valgt for å knytte kontakter i den arabisk-språklige verden, der norsk litteratur foreløpig ikke er mye oversatt.

[ – Uryddig norsk deltakelse på bokmessen i Kairo ]

Vårt Land har fremmet kritikk av Norsk barnebokinstitutts (NBI) rolle ved bokmessa i Kairo og NORLAs ansvar for dette som organisator av gjestelandsprosjektet som helhet.

Norla Margit Walsø er direktør i NORLA. Foto: Fartein Rudjord (Fartein Rudjord)

Vi ønsker å understreke at for alle NORLAs aktiviteter gjelder at vi ikke opererer på vegne av oss selv, men på vegne av forfattere og bokbransjen i Norge. NORLA er statlig finansiert og representerer alltid forfattere fra Norge som skal ut i verden. NORLAs siktemål med gjestelandsprosjektet i Kairo var å få flere oversettelser til arabisk, direkte fra norsk, ved å rekruttere oversettere, samt styrke nettverket i bokbransjen for å legge til rette for økt rettighetssalg på sikt. Antall forfattere oversatt til arabisk er foreløpig ikke mange, og av disse inviterte NORLA Terje Tvedt, Hanne Ørstavik, Mohamad Al Mofty, Linn Stalsberg, Jostein Gaarder og Jørn Lier Horst.

NORLA inngikk samarbeid med NBI, som ble invitert for å lage et faglig program om norsk barnelitteratur i gjestelandsprogrammet og et leseprogram rettet mot barn på messeområdet. I avtalen med NBI var omfanget satt til 4-6 faglige poster og 5 leseposter. Vi inviterte også MUNCH til samarbeid, samt oversettere og deltakere fra Kopinor og Ibsen-senteret.

Vi ønsker i prinsippet å invitere med oss samarbeidspartnere i våre prosjekter

Når NORLA inviterer norske forfattere til å delta ved internasjonale bokmesser for publikum og litteraturfestivaler, opererer vi alltid med kriterier for utvelgelse, som bl.a. legger til grunn at det normalt er forfattere med bøker som er oversatt og utgitt i det aktuelle markedet som deltar. Utvalget gjøres fra bredden av norsk litteratur. I kjølvannet av bokmessa i Kairo, ser vi at vi ikke har vært tydelige nok på kriterier for utvalg av forfattere overfor NBI.

NORLA kjenner NBI som en profesjonell og seriøs aktør. I forbindelse med Kairo 2024, ser vi i ettertid at NBI og NORLA har hatt ulike kriterier for valg av forfattere. Vi forstår at dette har bidratt til uklarhet og skapt usikkerhet blant forfatterne rundt hva som skal til for å bli presentert internasjonalt.

Vi ønsker i prinsippet å invitere med oss samarbeidspartnere i våre prosjekter, men tar innover oss at vi må være tydelige på kriterier, og at vi må også stå for utvalg av forfattere selv. Dette er også vanligvis slik NORLA opererer, og vil være framgangsmåten i forbindelse med de kommende gjestelandsprosjektene i Leipzig i 2025 og Bologna i 2026. Vi skal ha klare og transparente retningslinjer for fremtidige samarbeid som skal sikre at formålet med prosjektene ivaretas best mulig.