Jeg tilhører en generasjon som i liten grad hadde alvorlig sykdom å frykte i møte med koronaviruset. Men den samme generasjonen, vi som ble voksne under pandemien, ble rammet på andre vis.

Det ble utdanningsavbrudd for noen. Tapte sommerjobber og inntekter for andre. Vi gjennomgikk monotonien av isolasjon og karantene i trange studenthybler og kollektiv, i studentbyer vi ennå ikke hadde lært oss å kjenne.

Den samme generasjonen var den første til å introduseres for smart-telefoner i barne- og ungdomstiden. I utgangspunktet skulle vi vært godt rustet i møte med pandemiens digitale hverdag.

Sosialiseringsmønstrene og nyhetskonsumet til de av oss som regnes som såkalt «gen Z» domineres i stor grad av sosiale medier. Under pandemien ble dette intensivert. Særlig bruken av Tik Tok eksploderte. Ulike nettsamfunn ble vårt vindu til omverdenen.

Da pandemi-tiltakene lettet, var det offentlige ordskiftet et annet. Det ser vi særlig i kjønnsdebatten

Alene-tilværelsen under covid-19 karakteriseres gjerne som om kollektiv opplevelse. Men det var langt mer fragmentert enn som så. Både fordi vi alle har hatt ulike opplevelser av perioden. Og fordi vi ikke har én felles kanal som kan danne et grunnlag for at vi sammen forstår tiden vi lever i.

For å sette det litt på spissen: Da landets middelaldrende redaktører skrev kronikker om livet på hjemmekontor, nådde det ikke min generasjon. Vi fikk det ikke opp på Tik Tok.

Og på de ulike nettsamfunnene vi frekventerte i årene med isolasjon og nedstengning, vokste ulike debatter og narrativ frem. Da pandemi-tiltakene lettet, var det offentlige ordskiftet et annet. Det ser vi særlig i kjønnsdebatten.

Hva kan vi ta med oss fra skolevalget?

Det var mange som fikk hakeslepp da norske aviser i september 2023 kunne melde at elever i videregående opplæring hadde stemt på Høyre og Frp som de største partiene under skolevalget. Særlig gjør partiene på høyresiden det bra blant unge menn.

I en undersøkelse gjennomført av Sikt, kunnskapssektorens tjenesteleverandør, ble de samme elevene som kronet Høyre og Frp til skolevalgets vinnere, stilt spørsmål om likestilling mellom menn og kvinner.

At unge menn er mindre positive til likestillingspolitikken enn unge kvinner, er en gjenganger

48,3 prosent av respondentene svarer at likestillingen «bør føres videre». Det vil si, 73,9 prosent av jentene. Og 21,3 prosent av gutta. Drøyt halvparten av de mannlige respondentene mener at likestillingen er «ført langt nok» eller «ført for langt». Svarene kan si oss noe om hvilke linser verden betraktes med, hvilke holdninger og verdier vi innehar.

At unge menn er mindre positive til likestillingspolitikken enn unge kvinner, er en gjenganger.

I en studie gjennomført av Kings College London i Storbritannia fremgår det blant annet at unge kvinner og menn har ulike syn på hvor nyttig begrepet «giftig maskulinitet» er, om det er vanskeligere å være mann eller kvinne i dag, hvorvidt feminisme har skadet samfunnet, og den kontroversielle meningsbæreren Andrew Tate.

Forskningslederen kalte det for et «nytt og uvanlig generasjonsmønster». Financial Times publiserte en kommentar der det ble hevdet at menn og kvinners verdenssyn trekker vekk fra hverandre. Og The Economist advarer om at forplantningen står i fare ved så distinkte politiske forskjeller mellom unge menn og kvinner.

Det kan være fristende å danne et bilde av at unge kvinner og menn er mer splittet enn noensinne. Men virkeligheten er mer komplisert, og nyansert, enn som så. I de fleste avanserte demokratier har det lenge vært et politisk kjønnsgap mellom menn og kvinner. Forskjellene er små, og årsakene er uklare.

Ved tidlig kvinnelig stemmerett, var norske kvinner mer tilbøyelige til å stemme på konservative og religiøst funderte partier. Særlig forbudssaken førte til en kolossal mobilisering av kvinnelige velgere. Men så var det noe som endret seg. Kvinnene gikk til venstre.

De amerikanske forskerne Ronald Inglehart og Pippa Norris hevder at endringen er et resultat av «strukturelle og kulturelle trender [som] har transformert verdiene til kvinner og menn».

De viser til likestillingskampen. Med flere kvinner i arbeidsstanden og på universitetet, endrer det politiske engasjementet deres seg. Jo mer kvinner tror på feministiske ideer om likestilling, jo mer tiltrekkes de venstreorienterte partier med likestilling som kjernesak.

Inglehart og Norris har videre uttrykt at kjønnsgapet kan tenkes å utvide seg med tid, etter hvert som de samme tendensene forsterker seg. En nylig publisert meningsmåling i USA tyder på at både kvinner og menn blir mer liberale, men utviklingen blant kvinner er langt mer drastisk.

Dersom det også er slik at unge menn går lengre til høyre, så kan det være tale om et kjønnsgap som utvider seg. Men det har vi ikke godt nok grunnlag for å si så mye om, utover valgresultatet fra 2023. Om det er et enkeltstående utfall eller en tendens, kan vi ennå ikke vite.

Vår nye offentlighet

Skolevalget ga kanskje snarere et uttrykk for sosiale mediers fremvekst heller enn noe påstått høyredreining blant ungdom.

Mens mitt eget ungdomsparti boikottet Tik Tok, var enkelte andre ungdomspartiledere svært aktive på den kinesiske plattformen. Det er usikkert hvor mye betydning det hadde for selve valgresultatet. Men at det spilte inn? Åpenbart.

Skrolling, klikk, uendelige mengder innhold opplyst på en liten skjerm. Det er medievirkeligheten og hverdagen vi lever i. Særlig for de unge.

Fra 13-årsalderen bruker tilnærmet alle sosiale medier. Ni av ti mellom 9 og 18 år er til stede på plattformer som Snapchat, TikTok, Instagram og Youtube. Og for mange i disse aldersgruppene utgjør disse mediene viktige plattformer for nyheter og debatt.

Ikke minst, så danner det seg et felles språk, et narrativ og et felles utgangspunkt på disse plattformene.

For noen av oss fremstod det ganske drøyt da Unge Høyre-lederen uttalte at «generasjon Greta Thunberg er død». Eller da FpU-lederen hevdet at vi har fått en «tinderifisert sexkultur» der noen få menn har «tilgang på alle jentene». Men slike utsagn er å regne som hverdagskost på sosiale medier.

Ungdomspartilederdebatten Arendalsuka 2022 STOR STÅHEI: Det ble debatt da Simen Velle hadde et utspill om «tinderifisert sexkultur». Innsenderen mener imidlertid at slike utsagn er å regne som hverdagskost på sosiale medier. FOTO: Ole Berg-Rusten / NTB (Ole Berg-Rusten/NTB)

Særlig narrativet om at kvinners valgfrihet fremdyrker mannens avmakt har blitt fremholdt av blant annet den kanadiske professoren Jordan B. Peterson. At noen bare oversatte det og påstod det samme her til lands, skulle vel egentlig bare mangle.

Mannosfæren

Ble det mannsdebatten vi trengte? Jeg er i tvil. Utgangspunktet, om ligging på Tinder, var det i alle fall lett å himle med øynene over. For det er sikkert sårt å føle seg avvist på en sjekkeapp. Samme måned hadde flere kvinner blitt drept av partneren sin. For alt for mange kvinner, er det farligste de kan gjøre å forlate menn.

Men magefølelsen min, trangen til å avfeie problemstillingen, det at jeg umiddelbart setter slike uttalelser om mannsproblemer opp mot kvinneproblemer, er nettopp det som gjør at ytre høyre, denne såkalte mannosfæren på sosiale medier, lykkes så godt med å formidle sitt budskap til unge og sårbare menn.

Sannsynligvis er det også derfor venstresiden heller ikke har kommet godt ut av møtet med en slik debatt. Fokuset på strukturell ulikhet kan oppleves som en måte å bagatellisere mannsproblemene på.

Det er med empati at mannosfæren når frem. De toneangivende skikkelsene bekrefter utfordringene som følgerskaren kjenner på i sin hverdag. Dette i en tid der mange unge menn opplever at deres vanskeligheter avfeies som sutring. At de knyttes til et patriarkat som de ikke føler seg som en del av. Og at antagelsen om en verden bygget for å tjene deres kjønn ikke stemmer overens med deres levde erfaring.

Men der enkelte velger vekk et samliv, er det andre som ikke har det privilegiet

Realiteten for mange av de kjønnsspesifikke mannsproblemene, er at de i stor grad er knyttet til sosioøkonomiske forhold. De er klassedelte. I så måte er det bemerkelsesverdig at enkelte på høyresiden har prestert bedre i problembeskrivelsen enn venstresiden.

Hva skal politikerne løse?

Skal politikken sikre menn et ligg? Det er det neppe mange som mener. Men det kan stilles spørsmål ved politikkens ansvar i møte med enslighet.

Enslige har dårligere livskvalitet enn de med partner. De dør tidligere. De har høyere sannsynlighet for å utvikle psykiske lidelser. Særlig enslige menn er lite tilfreds med tilværelsen. Og manglende samliv er en av flere årsaker til ufrivillig barnløshet.

Men der enkelte velger vekk et samliv, er det andre som ikke har det privilegiet

Det kan innvendes at samfunnets innblanding i den enkeltes samliv gjerne har vært en undertrykkende faktor. Med likestillingens fremskritt og aksept for andre former for seksualitet, har de ulike måtene å uttrykke og leve ut sin seksualitet på fått et mer individuelt preg. Særlig p-pillen har vært et revolusjonerende verktøy i så måte.

Men der enkelte velger vekk et samliv, er det andre som ikke har det privilegiet.

Og det er mange ulike tiltak som kan foreslås. Men helt grunnleggende, så er det jo faktisk slik at ensligheten også skyldes at kvinner nå har en valgmulighet som kvinner før dem ikke hadde.

Studier har tidligere vist at kvinner uten barn eller partner er lykkeligst i befolkningen. Økende enslighet og lavere fruktbarhet gir uttrykk for suksessen til kvinners utdanning og likestilling, tilgang til prevensjonsmidler, og at folk kan bestemme over egne liv.

Politikerne har desidert en rolle i å sørge for gode fellesskap og sikre rammer slik at vi kan leve lykkelige liv. Men når en stor andel av oss finner lykken i å leve alene, så er det kanskje ikke politikernes oppgave å forsøke å motvirke det. Heller bør vi erkjenne at ensligheten i samfunnet vårt er konsekvens av en villet politikk.