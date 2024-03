Misjonskirken UNG har publisert videoen «Hvordan kan vi vite hva som er sant?» på sin YouTube-kanal. I beskrivelsen av videoen står det: «Unge mennesker i dag blir presentert for et hav av sannheter, meninger, inntrykk og uttrykk. Men de har ofte ingen god teknikk for å avgjøre hva de skal tro på og ikke.» Videoen viser den såkalte «sannhetstesten», som barn og ungdom kan bruke for å teste om en påstand er sann. En påstand er sann hvis man kan svare «ja» på alle tre spørsmålene: 1) Henger det sammen og gir det mening, 2) stemmer det med virkeligheten og 3) fungerer det?

Ekteskapsforståelsen

Kan vi bruke sannhetstesten for å vurdere Misjonskirken Norges syn på homofilt samliv? Misjonskirkens syn på homofilt samliv Misjonskirken Norge har en ekteskapsforståelse som ikke inkluderer par av samme kjønn. Kirkesamfunnet mener at homofilt samliv er synd og ønsker ikke medlemmer som er i et forhold med en av samme kjønn. Hvis du er i et parforhold med en av samme kjønn har du begrenset mulighet for å delta i frivillige oppgaver og lederverv.

I notat til veiledning for ledere om «Homofili og homoseksuelt samliv» fra 2004 (som fortsatt gjelder fram til et nytt notat foreligger) står det: «Menigheten bør ikke innen noe virksomhetsområde velge mennesker som lever i homoseksuelle relasjoner, til lederverv. Ledere som inngår partnerskap eller som begynner å praktisere en homoseksuell livsstil, anbefales å trekke seg fra sine verv.»

Sannhetstest del 1: Henger det sammen?

Nei. Misjonskirken Norges syn på homofilt samliv mangler sammenheng og mening. Det vises til tekster i Bibelen som handler om sex mellom personer av samme kjønn for å underbygge synet. Men tekstene handler ikke om samliv som vi snakker om i dag og er derfor ikke relevante i diskusjonen om homofilt samliv. Homofile samliv kan ha samme egenskaper, kvaliteter og kjennetegn på kjærlighet som heterofile samliv. Den samme kjærligheten ligger til grunn for både homofile og heterofile samliv. Det gir ikke mening å kalle kjærlighet for synd.

Benjamin Haldorsen, medlem i Misjonskirken Norge (Foto: Privat)

Sannhetstest del 2: Stemmer det med virkeligheten?

Nei. Misjonskirken Norges syn på homofile stemmer ikke med virkeligheten. Fagkunnskap og erfaringer viser at lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og andre skeive er en naturlig del av menneskelig mangfold. Ut fra dagens kunnskap om seksualitet er det klart at man ikke trenger å ha penis og vagina for å ha et fullverdig sexliv. Sex i samliv mellom menn som elsker menn og kvinner som elsker kvinner er ikke så forskjellig fra sex i andre samliv.

Det handler om nærhet og kjærlighet. Bibelen nevner ikke forplantning som en betingelse for ekteskap. Ingen samfunn nekter infertile å gifte seg. Ekteskap annulleres ikke hvis man ikke får barn. Med dette som bakteppe kan man spørre seg om såkalt «kjønnspolaritet» og «potensiell fruktbarhet» er gode argumenter mot likekjønnet ekteskap. Vi vet også at homofile er like gode omsorgspersoner som heterofile.

Sannhetstest del 3: Fungerer det?

Nei. Kristne ledere som insisterer på at homofile ikke er en naturlig del av menneskelig mangfold i Guds skaperverk kan bidra til å gjøre livet vanskeligere for andre. En studie av Sowe og medarbeidere viste at religiøs forskjellsbehandling, ikke-aksepterende holdninger og negative budskap om homofili sannsynligvis har negative konsekvenser for den mentale helsen til lesbiske, homofile og bifile. Forskerne bak studien konkluderer med at eksponering for religiøs homonegativitet kan ha større negative konsekvenser enn vi tidligere har trodd. Hva er sant?

Mot slutten av videoen fra Misjonskirken UNG går dialogen mellom Viggo og Chris som følger: – Men Chris, hvorfor er det så viktig å finne ut hva som er sant? – Du, det er sånn at ikke du skal bli lurt. Og så er det slik at vi lever jo alle i den samme virkeligheten. Da må vi vite hva som er sant om den virkeligheten. – Ja, men det er jo en del jobb da […] Men det er kanskje ingen som vil leve på en løgn heller? – Nei, ikke gjør det. Bruk nøtta, finn ut! Ikke nøl, tenk sjøl! Min oppfordring til Misjonskirken Norges ledere og medlemmer i diskusjonen om homofilt samliv er den samme som i videoen fra Misjonskirken UNG: Ikke nøl, tenk sjøl!