Partiene burde sikle etter en som meg. KrF skjønte det. Jeg er en engasjert dame på 33 år med sterke og tydelige meninger om både lokalpolitikk og verdenspolitikk. Jeg er siviløkonom, har en god stilling i det private næringslivet, går i kirken, har to små barn, men er ugift. Jeg hadde den profilen Kristelig Folkeparti var ute etter for å gjøre lista for kommunevalget 2023 litt yngre og mer fremtidsrettet.

Aldri før hadde jeg stemt Kristelig Folkeparti. Det eneste jeg egentlig visste om partiet var deres standpunkt i abortdebatten. Da Asker KrFs valgkomite i 2022 ringte, spurte om jeg ville bli en del av partiet og stille til valg, ba jeg om tenketid. Kan jeg være medlem av et parti som har et mer konservativt syn på abort enn meg selv? Jeg leste meg opp på alle partiets verdier og standpunkt, tok valgomater og diskuterte med andre politisk interesserte venner.

Etter hvert ble det tydelig for meg at jeg tidligere har stemt Høyre og Venstre bare fordi det er det mest nærliggende for en siviløkonom å gjøre. For jeg er egentlig en KrFer. Med slagordet Tid til det viktigste, og fokus på familie og oppvekst, verdig alderdom, et sterkt helsevesen og det å bygge samfunnet nedenfra, treffer KrFs partiprogram meg; en tobarnsmor med foreldre som er pensjonister og en slekt fra distriktet.

KRF: Hilde Karine Sæberg er varamedlem for KrF til Asker kommunestyre. (Privat)

Er palestinske fostre mindre verdt?

Selv om jeg ikke er enig i KrFs konkrete abort-standpunkt støtter jeg det helt grunnleggende prinsippet om at alle liv er like verdifulle uansett. Dette gjorde at jeg likevel kunne gi min tilslutning til partiet. Siden oktober 2023 har jeg imidlertid ventet på at KrF skal vise at dette ikke kun er tomme ord. Eller gjør dette prinsippet om menneskeverd seg bare gjeldende når det er snakk om norske fostre, det vil si de 610 årlige tilfellene der kvinner søker om abort etter uke 12? Jeg ser nemlig ikke det samme engasjementet hos partiet når over 10 000 palestinske barn er drept og tusenvis av uskyldige fostre har mistet livet i Gaza.

Jeg ber derfor partiledelsen ta et tydelig standpunkt

Abort er partiets akilleshæl. Vi er så mye mer enn det, beroliget valgkomiteen meg i 2022. KrF og Olaug Bollestad: Nå er tiden inne for å vise nettopp det. Verdigrunnlaget til partiet er bygget på de grunnleggende menneskerettighetene og har sin forankring i det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret. Dette bør være kompromissløst. KrF bør med rak rygg vise til sitt menneskesyn og fordømme Israels utsulting, lemlestelse og drap av sivile. I stedet velger partiet, sammen med FrP, å ikke kritisere Israels handlinger.

Gjengjelde ondt med godt

For å unngå tvil: Jeg fordømmer Hamas sine handlinger den 7. oktober og at de i dag holder 136 israelere som gisler. De må selvsagt bli sluppet fri. KrF sitt syn på Hamas sine krigshandlinger er tydelig, og det er bra. Det gir ikke Israel carte blanche.

La meg minne KrFs sentralstyre om hva Bibelen sier om det å gjengjelde ondt med ondt: Sett dere ikke til motverge mot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. Venstre i Bergen sier det i klartekst: Men én grusomhet mot uskyldige sivile kan aldri forsvare en ny grusomhet mot nye uskyldige. Israel har svart på terror med ny terror i et ufattelig mye større omfang.

Dag-Inge Ulstein, nestleder og KrF utenrikspolitiske talsperson, vil ikke kritisere Israels handlinger. Tvert imot, mener han Israel selv må vurdere om skaden er for omfattende ut ifra den militære fordelen angrepet gir. Selv klarer jeg å trekke min konklusjon ut ifra partiets erklærte verdier om menneskeverd. Det er synd ikke sentralstyret er i stand til å gjøre det samme.

Det kan virke som KrF godtar Israels bombing, og kompenserer med å øke partiets bistandsbudsjett til Midtøsten og krever at nødhjelp må få komme inn i Gaza. For meg er dette like svakt som amerikanernes handlinger; sende bomber med den ene hånden og flydropp med nødhjelp med den andre. Jeg ønsker ikke at barn skal se opp på himmelen og be til Gud om at det er nødhjelp, og ikke en bombe, som nå lander i deres uskyldige barnehender.

Takk for meg

For å bevare partiets integritet er Kristelig Folkeparti nødt til å være tydelig og stå stødig i sitt menneskesyn. Jeg ber derfor partiledelsen ta et tydelig standpunkt. Om ikke anser jeg partiet som dødt allerede før stortingsvalget 2025. Hele verdigrunnlaget til partiet står for fall, akkurat som partiets stemmer.

Mine spreke 33 år kan dere i alle fall ta ut av ligningen. Jeg takker for meg og finner det partiet som kompromissløst står opp for menneskeverd, alle steder i verden.