1. mars ble det avholdt parlaments- og ekspertforsamlingsvalg i Iran. Ekspertforsamlingen utpeker den øverste lederen når den nåværende dør. Den nåværende øverste lederen er snart 85 år gammel. Det religiøse og fascistiske regimet i Iran har mistet legitimitet både nasjonalt og internasjonalt etter det siste landsdekkende opprøret i 2022. Ali Khameneii, den øverste lederen, har desperat forsøkt å gjenopprette denne tapte legitimiteten ved å oppfordre deler av det iranske folket til å delta i valget 1.mars.

Valgsystemet i Iran er svært udemokratisk, og den øverste lederen kan filtrere ut uønskede kandidater gjennom det mektige vokterrådet, som består av 12 personer utpekt direkte eller indirekte av den øverste lederen selv. I årets valg har kun de som er mest lojale mot den øverste lederen blitt godkjent, til og med tidligere president Rohani ble underkjent.

EN FARSE: Milica Javdan og Beroz Omid skriver at det avholdte valget er i Iran er et stort nederlag for presteregimet.

Ny bunnrekord

Regimets valgmyndigheter har offentliggjort resultater fra valgdeltakelsen som viser en oppslutning på ca. 41 %. Det er ny bunnrekord. Men det er all grunn til å tro at den reelle valgdeltakelsen var enda lavere enn det de offentlige tallene tilsier. De endelige resultatene fra opptellingen av stemmer i Stor-Teherans valgkrets i forbindelse med parlamentsvalget kunngjort av innenriksdepartementet den 4. mars, avslører at til tross for massivt valgjuks fra regimets side, deltok kun 1 569 857 personer av totalt 7 775 357 stemmeberettigede i samme valgkrets. Dette indikerer at 80 % av Teherans befolkning boikottet valget. Den kandidaten med flest stemmer fra Teheran fikk kun 7,6 % av velgernes støtte.

En fiasko

Valgresultatet er en fiasko, ikke en seier, ifølge Falahat Pisheh, tidligere leder av sikkerhetskommisjonen i parlamentet, som uttalte seg til avisen Setareh Sobh den 3. mars. Sjefredaktøren for nyhetsbyrået Fars, med tilknytning til Revolusjonsgarden, innrømmet at deltakelsen i dette valget var 18 % lavere enn gjennomsnittet for tidligere parlamentsvalg. Avisen Farhikhtegan, med tette bånd til den øverste lederens rådgiver Velayati, skrev om boikott av valget i en avgjørende tid.

Ifølge den demokratiske motstandsbevegelsen NCRI, som har et omfattende nettverk i Iran og overvåket valglokalene over hele landet, deltok kun 8,2 % av de stemmeberettigede. Dette stemmer overens med tidligere erfaringer, der de to hovedfraksjonene i regimet har vært enige om å multiplisere antall stemmer med et bestemt tall, vanligvis rundt fire eller fem.

Dette er et stort nederlag for regimet. Norge og det internasjonale samfunnet bør lytte til det iranske folkets stemme og rop om frihet, støtte deres demokratiske motstandsbevegelse og svarteliste Revolusjonsgarden.