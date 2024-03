Professor Ole Honningdal Grytten hevder i et innlegg i VL 1.3 at Den norske kirkes ledelse har en vulgær beskrivelse av norske israelsvenner. Årsaken er avvisingen av samarbeid med Den Internasjonale kristne Ambassaden (IKAJ) fordi denne er en tydelig eksponent for kristensionistiske posisjoner.

I likhet med biskop emeritus Kvarme forholder ikke Grytten seg til IKAJ faktiske posisjoner om staten Israel og det jødiske folk. Jeg har i innlegg i Vårt Land 15.2 påvist hvordan IKAJ er en del av den ytterliggående kristensionistiske bevegelsen. Denne gjennomgangen av IKAJs posisjoner i dag, viser at Den norske kirke ikke bør alliere seg med denne organisasjonen.

Usant fra Grytten

Grytten mener at kristensionisme består i at en kristen slutter opp om det jødiske folks rett til å bo i landområdet rundt Jerusalem og ha sin egen statsdannelse. Alle uttalelser fra Den norske kirkes ledelse bekrefter staten Israels rett til å eksistere innenfor sikre grenser. Det er derfor usant når Grytten hevder at Den norske kirke har et anstrengt forhold til staten Israel i seg selv.

Kristensionisme er noe annet enn å bekrefte Israels rett til eksistens. Den kristen-sionistiske bevegelsen er en distinkt bevegelse. Hvis en vil vite hva de står for kan en begynne med IKAJ’s hjemmesider og bevegelsen «Christian United for Israel». Den har 10 millioner medlemmer og ledes av den sentrale kristensionisten John Hagee. Hans innlegg og taler er lett tilgjengelig for dem som vil sette seg inn i hva denne bevegelsen står for i dag.

Atle Sommerfeldt TEOLOG: Tidligere biskop i Borg, Atle Sommerfeldt. (GIULIA_TROISI)

Både IKAJ og Hagee mener at Guds pakt med Abraham gir staten Israel rett til området «fra Egypterelven helt til Storelven, Eufrat.». Når Juliussen fra IKAJ Norge hevder at det er Gud som må legge til rette for statens omfang, bør han også tilføye at ambassaden og kristensionismen alltid har ment at erobret land ikke kan gis tilbake. Det er et svik mot Guds plan.

Ingen plass til Palestina

I dette scenariet er det ingen plass til noen palestinsk statsdannelse og en har aldri tatt avstand fra bosetternes fordriving av palestinere fra landet og aggresjon mot kristne i Jerusalem. Tvert om har en samlet inn penger til alle former for bosettinger på Vestbredden (se Aftenposten 18.5.2017 og intervjuet med Karmels styreleder Jon Skånland). Kristensionistene bidrar derfor direkte til å fordrive palestinere fra gård og grunn.

Kirkeledere i Jerusalem har helt siden 1980-tallet tatt tydelig avstand fra denne bevegelsen generelt og IKAJ spesielt. De har ikke endret kritikken og ser dem som en trussel mot kirkens tilstedeværelse i Det hellige land. En rekke jødiske aktører tar også avstand fra dem.

Grytten har ikke har møtt noen av de kristensionistiske holdningene i sitt kirkelige miljø. Det er oppmuntrende og oppsiktsvekkende, gitt den sterke posisjonen kristensionistisk forkynnelse har hatt og har i deler av det som kalles kristenfolket.