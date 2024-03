For tiden pågår noen av de siste forhandlingene om en internasjonal pandemiavtale, som forventes å være ferdig til Verdens helseforsamling i mai. Norge har en viktig stemme og en gylden mulighet til å bevise at man har lært av feilene fra koronapandemien.

Leger Uten Grenser har jobbet i utallige pandemier, epidemier, folkehelsekriser og sykdomsutbrudd i over 50 år, og er det én ting vi har lært, så er det følgende: For at en respons skal være effektiv er det helt kritisk med en rask, rimelig og rettferdig tilgang til medisiner, vaksiner og diagnostisk utstyr.

Ingen er trygge

Dette klarte man ikke under covid-19-pandemien, og de fleste er enige om at mye burde vært gjort annerledes. Verdens land har derfor gått sammen for å forhandle frem en pandemiavtale, slik at vi er bedre forberedt og kan respondere mer effektivt på neste pandemi – som kan komme når som helst.

Denne gangen må vi tenke globalt. Vi er vel alle fortsatt enige om at «ingen er trygge før alle er trygge»? Da må vi vise det gjennom handling, og i pandemiavtalen må Norge gjøre det de kan for at disse fem punktene inkluderes:

1) Global rettferdig tilgang

Man må prioritere medisinske humanitære behov og en global rettferdig tilgang når man kjøper inn og fordeler vaksiner, medisiner og utstyr. Under koronapandemien hadde Norge en ledende rolle i det internasjonale samarbeidet, men gjorde samtidig som de andre rike landene - hamstret vaksiner. Man vaksinerte friske unge nordmenn før helsearbeidere og sårbare mennesker i lavinntektsland fikk sine første doser. Mennesker i konfliktområder og humanitære kriser var enda lenger bak i vaksinekøen. I pandemiavtalen må det være klare regler som forhindrer at rike lands hamstring konkurrerer med de globale behovene for vaksiner og medisiner.

– Man må sette opp en internasjonal mekanisme som sikrer en rettferdig tilgang til og fordeling av kunnskap og teknologi, skriver Erlend Grønningen, lege og feltarbeider i Leger uten grenser. (Leger uten grenser)

2) Patenter kan ikke stå i veien

Patenter og andre immaterielle rettigheter må ikke stå i veien for en rask økning i global produksjon og forsyning av livreddende medisinske produkter. Dersom noen få selskaper har markedsmonopol, kan det hindre en rask og rettferdig tilgang til vaksiner, medisiner og utstyr. Store legemiddelselskaper bruker ofte immaterielle rettigheter som et verktøy for å ekskludere konkurrenter og for å selge produktene sine dyrt. Dette har vi sett gjennom mange års arbeid med hiv, tuberkulose, ebola og andre smittsomme sykdommer. Under koronapandemien presset vi Norge og andre land for å gå inn for et patentunntak for å øke produksjonen av vaksiner.

Norge og helseminister Ingvild Kjerkol kan nå spille en sentral rolle og jobbe for en rettferdig respons i kommende pandemier.

Pandemiavtalen må være tydelig på landenes ansvar for å benytte seg av rettslige grep for å hindre at immaterielle rettigheter står i veien for en best mulig tilgang til medisinske produkter.

3) En bred tilgang

Medisinske produkter utviklet med offentlige bidrag må være tilgjengelig for menneskene som trenger dem. Statlig og offentlig støtte er avgjørende for medisinsk innovasjon. Likevel er tilgangen til produktene ofte begrenset fordi private selskaper verner om immaterielle rettigheter og selv bestemmer over pris, produksjon og forsyning. Dette skjer i stor grad fordi offentlige investeringer ikke kommer med klare krav. I pandemiavtalen må dette endres. Kravene kan også være at prisen er rimelig, at flere selskaper rundt om i verden får lisens til å produsere, og at produktene kan lagres for global fordeling.

Lokalsamfunn i lav- og mellominntektsland har ofte helt avgjørende bidrag, ved at de er med i klinisk testing av vaksiner og medisiner. Men de får på ingen måte igjen for det. Sør-Afrika måtte betale over dobbelt så mye som EU for en av covid-vaksinene, selv om den ble testet på flere tusen sørafrikanere før godkjenning.

4) Sikre innsyn

Man må sikre åpenhet, ansvarlighet og allmennhetens rett til informasjon, ved å begrense legemiddelselskapenes forretningshemmeligheter og konfidensialitet. Legemiddelselskapene hevder ofte at de må selge produktene sine dyrt fordi forskningen og utviklingen er kostbar. Samtidig er de sjelden åpne om disse kostnadene. Dette gjør det vanskelig å forhandle seg til en rimeligere pris.

I avtaler om finansiering og kjøp av medisinske produkter, er det essensielt med informasjon om prissetting, produksjon, immaterielle rettigheter og lisensiering. Da vil man kunne holde legemiddelselskapene og myndighetene ansvarlige. Pandemiavtalen må forplikte myndigheter til å kreve mer informasjon og forby konfidensialitets-klausuler. Hva det offentlig betaler for vaksiner må være offentlig tilgjengelig informasjon.

5) Rettferdig fordeling

Man må sette opp en internasjonal mekanisme som sikrer en rettferdig tilgang til og fordeling av kunnskap og teknologi. I pandemiavtalen bør det være krav om at en andel av den globale produksjonen av vaksiner, medisiner og utstyr skal fordeles rettferdig og globalt gjennom en internasjonal mekanisme.

Erfaringen fra koronapandemien tilsier at det har noe å si hvor vaksiner produseres, da en rekke velstående land innførte eksportrestriksjoner på vaksiner for å sikre egen befolkning først. Det er avgjørende for verdens helseberedskap at vaksiner produseres i lav- og mellominntektsland, og at et overnasjonalt juridisk rammeverk sikrer tilgang på teknologi og kunnskap i disse landene.

I tillegg må pandemiavtalen anerkjenne at mennesker som er rammet av krig, konflikt, naturkatastrofe eller andre humanitære kriser har ekstra store utfordringer. De bør eksplisitt defineres som sårbare grupper.

Norge og helseminister Ingvild Kjerkol kan nå spille en sentral rolle og jobbe for en rettferdig respons i kommende pandemier. Norge er et lite land i en urolig verden og er tjent med en regelbasert verdensorden når den neste pandemien rammer, slik at både fattig og rik sikrestilgang til livreddende vaksiner og medisiner. Hvis Norge tør å vise vei i sluttforhandlingene, kan det gjøre oss alle litt tryggere.