For nokre år sidan høyrde eg biskop Sören Dalevi snakke om det å vere folkekyrkje i eitt av verdas mest sekulariserte land, Sverige. Dalevi fortalde blant anna om sitt møte med Fred, ein religionsvitskapleg forskar som kom til Sverige for å gjennomføre intervju i samband med undersøkinga av konsekvensar av sekulariseringa. Etter sitt opphald i Sverige skreiv Fred, til biskopen si store overrasking, ein artikkel der han omtala Sverige som eitt av verdas mest kristne land. Biskop Dalevi blei utfordra til å ta innover seg eit nytt perspektiv rundt forteljinga om sin eigen kyrkjelege og samfunnsmessige samanheng. Samt til ei påminning om den teologiske refleksjon som ligg til grunn for tanken om folkekyrkja.

Biskop Dalevi sitt poeng var at det svenske samfunnet i tusen år har vore så gjennomsyra av kristne verdiar at det kan vere vanskeleg å identifisere alle spor, både i samfunn og i kvardag. Påstandar som er like aktuelle for oss i Noreg, som er i innleiinga av landslovsjubileet. Markeringa av kristenrettens betyding i Noreg er med på å synleggjere og gje oss kunnskap om korleis den kristne bodskapen har sett sine djupe og tydelege spor i det norske samfunnet. Også på vegen mot det som vi i dag kallar folkekyrkja.

Synkande kyrkjetal

For nokre veker sidan leste eg Åste Dokka sin kronikk, der ho blant anna skriv om korleis vi i Den norske kyrkja treng å samlast rundt ein ny indremisjon. Og om behovet av finne eit nytt ord for akkurat det. Eg kjenner meg godt att i det landskapet Dokka skisserer, når ho inviterer til å la alvoret over synkande kyrkjetal gå inn over lesaren og heile det norske kyrkjelandskapet. Oslo og dei større byane kan synast å vere fråfallets, eller fråværets, episenter akkurat no. Men tala frå distrikta vitnar også om endringar. Endringar Statistisk sentralbyrå har åtvara om for mange år sidan. Likevel har vi ikkje tatt innover oss at det kunne skje. I alle fall ikkje i eit så stort omfang som førespegla. No er vi vitne til store endringar i Noregs mange små bygder. Som krympar. Mange stader eit lynraskt tempo.

Mari Saltkjel SVARER DOKKA: – Er det rimeleg å forvente at dei fem tusen finn sin invitasjon eller motivasjon om vårt fokus handlar om auka intensitet og samhald blant dei tolv? spør prost Mari Saltkjel. (Helge Skodvin/Helge Skodvin)

Nye måtar å vere kyrkje på

Som prost har eg den siste tida retta merksemda mi mot året som gjekk samanlikna med tal frå dei siste tiåra. Dette utgjer statistisk materiale som gjev grunnlag for strategiske og teologiske drøftingar for åra som kjem. Drøftingar som opnar for spørsmål om korleis kyrkja bør disponere ressursar og arbeidsoppgåver, slik også Dokka gjer. Samstundes er det samtaler som skal førast i lys av eit ansvar for den breie folkekyrkja Den norske kyrkja er. Det er ansvaret eg har tatt på meg, som tolkande teolog og med eit leiaransvar i ei folkekyrkje, som må utgjere grunnlaget – når eg no skal vere med på å undersøke nye måtar å vere kyrkje på.

Leite i heile mangfoldet

Den norske folkekyrkja er der mangfald møtast. Kyrkjas mangfald er ein av suksesshistoriene som har fått utvikle seg, trass organisatoriske utfordringar i møte med samfunnsutvikling og synkande medlemstal. Folkekyrkja består av dei fem tusen som blir metta den dagen dei tilfeldigvis er til stades for å ta imot det Jesus har å gje. Og dei tolv som vier livet sitt til å følgje Jesus. Vi treng ein samtale om korleis kyrkja kan nære heile dette mangfaldet, ikkje berre dei tolv. Og når vi leitar etter strategiar for å få flest mogeleg til å komme inn kyrkjedørene, der færrast mogeleg renn ut att, må vi leite i heile mangfaldet. Er det rimeleg å forvente at dei fem tusen finn sin invitasjon eller motivasjon om vårt fokus handlar om auka intensitet og samhald blant dei tolv?

Landsdekkande og demokratisk

Om vi låner politiske ord, uttrykkjer §10 i den nye Lova om trus- og livssynssamfunn ei klar overordna målsetjing om at Den norske kyrkja «forblir en landsdekkende og demokratisk evangelisk-luthersk kirke». Folkekyrkja treng ikkje nødvendigvis veksa. Ho treng heller ikkje vere ei majoritetskyrkje. Men ho skal vere landsdekkande. Ho skal vere demokratisk. Og ho skal, som sitt tredje kjenneteikn og mål, vere evangelisk-luthersk.

Når Dokka etterlyser ein ny indremisjon, les eg ei oppmoding om å satse meir på dei tolv i åra som kjem. Det er klart at vi skal ta vare på våre mest synleg engasjerte medlemer. Det gjer vi jo, også i dag. Særleg når vi blir inviterte inn til søndagens gudstenestefellesskap. Men kyrkja si framtid heng saman med heile folkekyrkja si framtid, samt ein identitetsskapande prosess som handlar om mangfald. Desse fem tusen mettast i stadig større utstrekning på kvardagane, mellom gudstenestene søndagar. Det vil vi sjå meir av, i åra som kjem.

Evangelium

Fordeling av ressursar og oppgåver er ikkje berre organisasjonsutvikling eller strategi. Det er også teologi. Det er evangelium. Evangelium som kallar til å byggje kyrkje for heile folket. Der samtalen om korleis dette skal skje alltid må vere landsdekkande, med både blikk og retorikk. Slik at vi sørgjer for å inkludere den breidda og det mangfald Den norske kyrkja med stoltheit kan vise til. Slik at vi sørgjer for å inkludere dei fem tusen, like mykje som dei tolv.