Jeg har i lang tid lurt på en ting. Hvorfor kristne er så likegyldig til Jesu ord om at «frelsen kommer fra jødene» (Johannesevangeliet 4,22)? Hva vil det si for kristne i dag at frelsen kommer fra jødene? I lys av det grusomme jødehatet kirkene har stått for gjennom historien, er det på tide å stille dette spørsmålet på alvor, og særlig i lys av nye og økende former for antisemittisme i Europa. Stadig flere jøder synes det er blitt utrygt å være i Europa.

«Aldri mer Auschwitz» er en kristen oppgave

Jesus var en jøde. Det nye testamentet er uforståelig uten Det gamle testamentet. Kristendommen startet som en jødisk sekt. Å bekjenne seg til Jesus Kristus betyr å bekjenne at Jesus er Messias. Bare disse få faktaopplysningene viser at kristendommen er utenkelig uten jødedommen.

Henrik Holm er førsteamanuensis i pedagogikk ved OsloMet og professor i filosofi ved Steinerhøyskolen. (Jan Langhaug)

Jeg mener at det gjelder fortsatt i dag. Kristendommen har ingen legitimitet uten jødedommen. Eller som apostel Paulus sier i Romerbrevet (11,18): «… husk at det ikke er du som bærer roten, men roten som bærer deg.» Roten er for Paulus den jødiske troen. Uten den er kristen tro meningsløs.

Å tro skjer i frihet

Når kirkesamfunnene glemmer roten, mister de troverdighet og bidrar ikke til å bekjempe antisemittismen som en trussel mot det demokratiske samfunnet. Protestantismen kjemper eksempelvis for å være mest mulig tilpasset ulike normer i samfunnet og glemmer roten. Den katolske kirke derimot kjemper hovedsakelig med kjønnsligheten i egne rekker og glemmer roten.

Det finnes ikke noe kristent «jeg» uten et jødisk «du»

Da skolejenta Hannah Arendt sa til rabbineren Vogelstein i Königsberg at hun ikke lenger tror på Gud, svarte han: «Men hvem har forlangt det av deg?» Tro skjer i frihet, å tro er noe du lever og bekjenner med ditt liv, ikke noe du egentlig vet om at du gjør eller ikke. Du tror (eller tror ikke) som du er. Det er ikke vanskeligere enn det.

En måte å motarbeide antisemttisme på, fra et kristent ståsted, kan være å uttrykke sin tro i lys av jødisk tro og filosofi. Å tro betyr ikke, som Martin Heidegger påpeker med rette, «å tro på troen». Å tro betyr heller å stå i Guds virkelighet og møte Gud i eget liv med sin eksistens. Den troende trenger, paradoksalt sagt, egentlig ikke å tro.

Livløs og identitetløs

Kristendommen lever av dialogen med jødedommen. Det finnes ikke noe kristent «jeg» uten et jødisk «du». I denne dialogen formes identitet, for da er man i kontakt med roten. Kristen tro i dag fremstår som livløs og identitetsløs fordi den glemmer roten. Jeg tror denne glemselen skyldes i at man i mindre grad opptatt av eksistens. Man har ingen tiltro til det man er, og hvordan det som er, uttrykker seg i handling.

Kristne har gjort om tro til en syssel ved siden av alt annet i livet. Man er ditt og datt, og så er man i tillegg spirituell eller litt småreligiøs. Og kirkerepresentantene synes å være mer opptatt av hvordan de fremstår mer enn hva de er. Man står ikke opp for noe i kraft av den man er. Man tror heller på troen enn å tro selv med den man er.

«Aldri mer Auschwitz»

Jeg lurer på om kristne er erfaringsfattig på å erfare jødedommen som roten til egen tro. Hvis kristne hadde erfart og forstått Jesu ord om at frelsen kommer fra jødene, hadde denne erfaringen skapt en tydelig stemme mot de mange antisemittiske forsøk på å tilintetgjøre eller vanskeliggjøre jødisk eksistens i samfunnet. Sagt på en annen måte: «Aldri mer Auschwitz» er en kristen oppgave.

Fra et samfunnsperspektiv er en kristen likegyldighet til antisemittisme en trussel mot demokratiet, fordi den er med på å gjøre antisemittisme spiselig. Meget anti-demokratisk og bekymringsverdig!