Det er som om aktor i en rettssak skulle hevde at den siktede har brutt en lov – uten å si hvilken. Ut fra dette flyktige grunnlaget hevder Glad-Gjernes at Norge begår krigsforbrytelser, og i tillegg reiser han et krav til regjeringen.

Men hvilken folkerettsbestemmelse mener Glad-Gjernes at bosetningene er brudd på?

Han viser til at «Støre-regjeringen understreker at de israelske bosettingene er ulovlige», men det holder ikke; Støres «understrekning» er ingen folkerettsbestemmelse.

Glad-Gjernes vil kanskje vise til at FNs sikkerhetsråd har «vedtatt» at bosetningene er i strid med folkeretten. Jeg skriver «vedtatt» i gåsetegn fordi resolusjonene fra sikkerhetsrådet i denne saken ikke har status som folkerett; de er uttrykk for landenes politiske meninger. Det som derimot danner folkerett, er 1) sedvane og 2) traktater mellom stater. Dermed oppstår nye spørsmål:

Mener han det er jødene eller palestinerne som har lengst sedvanerett på Vestbredden – som egentlig heter Judea og Samaria? Jeg regner med at han kjenner til fredsavtalen mellom Israel og Jordan fra 1994. Mener han denne ikke er relevant? I så fall: Hvorfor ikke?

ISRAEL-PALESTINA-KONFLIKTEN: Dag Elgvin er medlem i Med Israel For Fred (MIFF). (Privat)

Ser han bort fra Oslo-avtalen? Er den formelt opphevet? Når skjedde det?

Hvis han godtar Oslo-avtalen: Vet han at Israel har full rett til å bygge og bo i C-området – og det er der bosetningene er?