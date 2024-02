Jeg vil takke Karianne Abrahamsson, som er mor til en gutt med Downs syndrom, for et engasjerende innlegg i Vårt Land. Abrahamsson skriver om skoler som ikke har midler nok til å sikre inkluderende og likeverdig opplæring for alle elever, og særlig elever som har behov for spesialundervisning.

Som byråd møter jeg mange skoleledere og foreldre som er opptatt av denne problemstillingen, og dette er noe jeg som ny utdanningsbyråd i Oslo er i gang med å se på. Det er en utfordring for en del skoler at de har elever som trenger spesialundervisning og svært tett oppfølging, men at de likevel ikke får tildelt ekstra ressurser fordi eleven ikke har en diagnose som utløser tildeling av særskilte midler. Det gjør at skolene må dekke dette selv.

Vi setter nå i gang med en utredning der vi skal se på de tildelingene som skolene får for å følge opp elever med spesielle behov. Målet er at de skolene som har mange elever som krever oppfølging, men som ikke får særskilte midler til å følge opp disse, skal komme bedre ut. Vi sitter ikke på alle svarene nå, men vi vil vurdere ulike løsninger for å sikre at tildelingene til skolene bedre speiler de behovene de har. I tillegg styrker vi skoleøkonomien gjennom frie midler slik at alle grunnskoler får penger som kan benyttes der skoleledelsen selv ser behov for det.

En god skole er en skole som klarer å løfte alle. For meg er det utrolig viktig at skolene har ressurser nok til å følge opp alle elever, både de med diagnoser og de uten.