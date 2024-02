«Jo, homofilt samliv er et bekjennelsesspørsmål»

Som det tør være kjent, stemte et stort flertall i Kristiansand Frikirke mot at homofilt samliv er et bekjennelsesspørsmål. Det ble argumentert med at det ikke er kirkesplittende, fordi homofilt samliv ikke er nevnt i de bekjennelsesskriftene som vi er forpliktet på. Men over bekjennelsesskriftene står Bibelen. Bibelen er normen, bekjennelsesskriftene er avledet norm.

I paragraf 2 av Frikirkens forfatning står det følgende: «Den Evangelisk Lutherske Frikirke tror, lærer og bekjenner: De profetiske og apostoliske skrifter i Det gamle og Det nye testamente (Bibelen) er Guds ord, og dette Guds ord er den eneste regel og rettesnor for tro, lære og liv.» Frikirkens bekjennelse til at Bibelen er Guds ord er også relevant når det kommer til spørsmålet om hvorvidt samlivsetikk er et bekjennelsesspørsmål. Å si ja til noe som Bibelen omtaler som synd, innebærer å bevege seg bort fra Skriften alene. Fra Bibelens første blad slås det fast at Gud skapte to kjønn og innstiftet ekteskapet av en mann og en kvinne. Dette stadfestes av Jesus. Matt 19,4-5.

Atskillelse fra Jesus

Noen sier at Jesus ikke har uttalt seg om likekjønnede parforhold. Nei, ikke direkte, men i Mark 7,21 sier han blant andre synder at hor gjør mennesket urent. Hor er i Bibelen all seksuell omgang utenfor ekteskapet. Ingen av Jesu tilhørere ville ha tvilt på at dette også inkluderte likekjønnede forhold. Det var de kjent med fra GT: I 3 Mos 20,13, der det står: Når en mann ligger med en annen mann slik en ligger med en kvinne, har begge gjort noe avskyelig.

Det er ikke synd å ha en homofil orientering eller annen seksuell identitet. Alle mennesker er skapt i Guds bilde. De er uendelig verdifulle og skal derfor møtes med respekt og kjærlighet. Men alternativet for en Jesu disippel som ikke er heteroseksuell, er å leve singel.

Det hjelper ikke å si at det må være rett å leve ut sin homofile legning bare man er trofast i forholdet

Dette vil koste for en Jesu disippel, men det er en konsekvens av å ta opp sitt kors og følge Jesus. Men det gjelder ikke bare på dette området. En Jesu disippel må avstå fra alt som kan skille oss fra ham. Men Jesus lover: Den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. (Matt 16,25). Det er ikke noe mindreverdig i å leve enslig. Både Jesus og Paulus var det. Den enslige har mulighet for å tjene Herren i enda større grad enn den gifte (1 Kor 7,32).

PASTORER: Sigmund Sandåker, Odvar Søvik og Jan Gossner har vært og er pastorer i Kristiansand frikirke.

Paulus, som taler med apostolisk autoritet, det vil si at hans ord er på linje med Jesu ord, nevner også andre forhold som en Jesu disippel må avstå fra. I 1 Kor 6,9-10 skriver han: Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? La dere ikke føre vill! Verken de som driver hor, de som dyrker avguder eller de som bryter ekteskapet, verken menn som ligger med menn eller som lar seg ligge med, verken tyver, grådige, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike.

Side om side?

Man kan falle i disse synder, men man kan ikke leve i dem. Det hjelper ikke å si at det må være rett å leve ut sin homofile legning bare man er trofast i forholdet. Å utvise trofasthet i et syndig forhold gjør ikke synden mindre. Det er tilgivelse å få, men syndenes forlatelse er ikke syndenes tillatelse. Vil man ikke ta et oppgjør med disse syndene, kan man gå fortapt. Så alvorlig er det.

Et annet viktig spørsmål som nesten aldri er framme i debatten er hva som er barns situasjon i et likekjønnet ekteskap eller forhold? Hvis dette utelates, fortier man det som er en av bærebjelkene i en bibelsk og kristen begrunnelse for avvisningen av likekjønnet ekteskap og samliv.

Vi støtter derfor Synoderådets konklusjon: «Å klassifisere ulike syn på likekjønnet samliv som ‘ikke et bekjennelsesspørsmål’, kan fort bli første steg på veien mot å akseptere to syn, altså at ett og samme kirkesamfunn kan operere med to gjensidig utelukkende lærer, som skal leve side om side. Mange erfarer at der det i første omgang ble åpnet for to likestilte syn, ble det etter hvert trange kår for det tradisjonelle synet.»

Det er nok å vise til situasjonen i Den norske kirke.