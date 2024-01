Søndag ble Alex Ramstad Døsvik vigslet til tjeneste som prest i Nidarosdomen av biskop Herborg Finnset. Opptakten til den store dagen ble nok ikke helt som Alex ønsket seg. At hen er åpen trans og ikke-binær har skapt debatt og møtt kritikk. Heldigvis har Alex i hovedsak fått støtte.

Gard Sandaker-Nielsen Gard Sandaker-Nielsen, leder i Åpen folkekirke og Oslo bispedømmeråd (Erlend Berge)

Utspill fra Egebakken

Etter en fin reportasje om Alex på TV2, gikk kirkerådsmedlem Therese Egebakken fra Stavanger kjapt ut på Facebook. Hun stilte, med henvisning til Alex, spørsmål om Gud skaper feil og skrev at det er alvorlig at «kirken for første gang får en prest som ikke har et kjønn – er ikke-binær». Egebakken lurte også på om Alex som prest vil være mest opptatt av å forkynne om kjønn og stilte grunnleggende spørsmål ved hens egnethet som prest. Flere kastet seg på tråden hennes og oppfordret kirkens lederskap til å ta affære.

Heldigvis var det mange som hadde behov for å ta avstand fra formuleringer i Egebakkens utspill og understreket hvor viktig og riktig Alex sin tydelighet og kirkens kall av hen er. Ikke minst har kirkens ledelse, med biskoper, domprost og kirkerådsleder i spissen, vært tydelige.

En drøm går i oppfyllelse

De siste tjue årene har jeg jobbet for at skeive skal ha sin selvfølgelige plass i kirken – som medlemmer, ektefeller og som ansatte. På tross av hvordan vi har blitt behandlet, har vi holdt ut og kjempet for både plass og kall. Og vi har fortalt historiene våre om at vi er skapt og verken har større feil eller er mer syndige enn andre. Det har endret kirken! Når Alex blir ordinert til prestetjeneste i selveste nasjonalhelligdommen er det en bønn og en drøm som har gått i oppfyllelse: Vi blir endelig behandlet og vurdert som alle andre. Våre kall blir anerkjent og bekreftet.

Hver enkelt av oss har et ansvar for å tenke gjennom hvordan våre ord og handlinger påvirker andre

Men ikke alle gleder seg, og noen gir uttrykk for uro over at rommet i Den norske kirke for å være teologisk uenig er blitt mindre.

Det er selvsagt lov til å være uenig i retningen Den norske kirke utvikler seg. Alle har rett til å delta i debatten og gi uttrykk for sine synspunkter og teologisk begrunnede syn. Det er også debatt og synlig uenighet som har bidratt til at både kirken og samfunnet har utviklet seg. Ingen fortjener å bli møtt med sjikane når en ytrer seg og vi har alle et ansvar for å bidra til en saklig debattkultur, der det er rom for uenighet. Hver enkelt av oss har samtidig et ansvar for å tenke gjennom hvordan våre ord og handlinger påvirker andre. Som folkevalgte med arbeidsgiveransvar har vi dessuten et lovpålagt ansvar for å skape et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. Derfor må vi som ledere i kirken tenke igjennom hvordan vi påvirker ansatte og arbeidsmiljøet og om vi bidrar til at debattene blir hardere enn nødvendig.