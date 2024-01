Å ha Gud som herre handler ikke om et ubalansert maktforhold

I Gunhild Garcia de Presno sitt innlegg i Vårt Land, kritiserer hun konservative kristne for å formidle, slik jeg tolker det, en ubalansert gudsrelasjon. Hun viser til uttalelser fra Generalsekretær i Laget, Karl-Johan Kjøde og forkynner i Misjonssambandet, Harald Kjervåg, samt andakter på iTro.no. Uttalelsene belyser viktigheten av å ha Gud som Herre i livet, ved å akseptere at man selv ikke kan være sjef i eget liv. Uttalelsene kan oppleves som radikal forkynnelse og kan skape sterke reaksjoner.

En slik forkynnelse utfordrer oss. Jeg opplever at disse uttalelsene som hun viser til, blir hengende i luften uten at de får lande i gode og trygge verdier. Og det er vel nettopp det som skaper denne ubalansen som hun problematiserer.

Gode verktøy

Når kristne forkynner at Gud skal være Herre i livet, så kan vi ikke kaste ut en slik påstand uten å samtidig gi gode verktøy for hvordan det kan se ut. For det handler jo først og fremst om en relasjon til Gud, og hvis den relasjonen skal være god så bør den inneholde dialog og tillit. Å ha tillit til Gud i vår relasjon til Ham er noe som må bygges og erfares over tid. Uten gode verktøy og uten gode byggesteiner, så er det mange, og spesielt unge, som kan stå i fare for å utvikle en ubalanse i sitt trosliv.

Lina Talset Blikstad er trosopplæringsrådgiver i Metodistkirken. (Privat)

Hva kan være gode verktøy for å bygge tillit?

• Kunnskap om hvem Gud er – bibel, bøker og undervisning.

• Kunnskap om meg selv - hvilke evner og gaver har jeg? Hva trives jeg med?

• Kunnskap om livet – lytt til andres historier og erfaringer.

• Kunnskap om hvordan vi kan være i en relasjon til Gud

Det siste punktet har jeg lyst til å utdype. Da jeg var ungdom var det ikke så mange som fortalte meg at Gud kan møte oss mennesker på ulike måter. Det har tatt meg mange år å forstå at min erfaring med Gud ikke er ensbetydende med hvordan Gud møter andre mennesker. Gud snakker til oss og møter oss på ulike måter. Så hvis vi skal lytte til Guds stemme, og de rådene han gir oss i livet, så må vi vite noe om hvordan vi kan være i relasjon til ham.

Det viser at relasjonen vår til Gud kan erfares og uttrykkes på utrolig mange måter. Er ikke det egentlig ganske befriende?

Ikke et ubalansert maktforhold

Gud kan møte mennesker gjennom kunnskap (både vitenskapelig og bibelsk kunnskap), gjennom sansene våre, gjennom det symbolske, gjennom det åndelige, gjennom evangelisering og diakoni, og sikkert enda flere. Det viser at relasjonen vår til Gud kan erfares og uttrykkes på utrolig mange måter. Er ikke det egentlig ganske befriende? Det handler om et samspill mellom den Gud er og den jeg er. Ikke et ubalansert maktforhold.

Når vi gir de unge gode verktøy og kunnskap, så utruster vi dem til selve livet. For selv om vi er i en relasjon til Gud, og selv om vi gir vår tillit til Ham, så kan det være hendelser i livet som setter vår tro og tillit på prøve. Å ha Gud som Herre i livet er ikke ensbetydende med at livet blir lett, at valg blir enkle eller at Gud alltid svarer når vi trenger det. Å ha Gud som Herre i livet, handler for meg om at jeg alltid har en å gå til, en som er større enn meg og som kan gi meg råd. For meg har det vært en enorm trygghet gjennom hele livet.

En bærekraftig tro

Det vil alltid være en risiko for at det vi forkynner kan skape negative byggesteiner i livet. Vi må derfor være bevisst det ansvaret vi har som formidlere, og særskilt i møte med barn og unge som ofte er i startfasen av sin trosreise. Ikke la den radikale forkynnelsen henge i lufta. Den må formidles på en trygg og god måte som er bærekraftig over tid.