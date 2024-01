Da den siste kofferten endelig kom ut på bagasjebåndet, var tålmodigheten slutt. Familiens yngste barn, ei jente på 2-3 år, hadde klart seg overraskende godt på flyturen, men nå lot det seg ikke gjøre å utsette sammenbruddet lenger. Det kunne blitt utløst av hva som helst. Det ble utløst av at hun ikke fikk sitte på en stabel av kofferter som trillet gjennom ankomsthallen.

Den intense skrikingen kunne høres helt ned til stablene med spesialbagasje i den andre enden av hallen. Familiens andre barn, en jente i ti-årsalderen, prøvde desperat å hjelpe. Hun insisterte på å ta ansvar for én av trillekoffertene. Hun fant fram en liten leke til lillesøsteren, som kvitterte med å kaste den bort til der en annen familie stod. Det var bare én ting å gjøre: Komme seg derifra.

Det lot seg ikke gjøre. For faren i familien stod fortsatt i kassa på tax-free butikken. Da han omsider var ferdig, forsøkte han å presse innholdet fra posene inn i en allerede overfylt koffert. En firepakning med øl revnet, så boksene trillet ut over gulvet i fire forskjellige retninger.

Selv opposisjonelle barn kan være ekstremt hjelpsomme og lojale mot foreldrene sine, når det virkelig kniper. Det er få ting som er så trist som å se på, som når et barn erkjenner at de nå må ta de voksnes ansvar. Denne kvelden nådde akkurat det punktet da storesøster løp for å samle inn fars ølbokser, som trillet bortover ankomsthallen.

Helvete er de andre

Det er mye som er miserabelt her. For meg er det aller tristeste at det er jeg som er faren i historien. Men høyt på lista kommer også minnet om den andre familien ved bagasjebåndet: Den med to rolige barn, stilige og komfortable klær, dyre frisyrer, et håndterbart antall stilige kofferter, i god stand og med glidelåser som ikke er nær å sprenge av presset innenfra. Her hadde vi en far som ikke gikk i tax-free-fella, men som i stedet bar en bag med fire tennisracketer rolig forbi tollerne, og ut til det jeg antar var en Tesla X på korttidsparkeringen.

«Helvete er de andre», sier en av karakterene i Jean-Paul Sartres korte skuespill Ingen utgang fra 1944. Det er et flott sitat å riste ut av ermet en julidag på Tusenfryd, men handler egentlig ikke om at det er trasig å stå i kø. Det som det viser til, er belastningen av å erkjenne at vi ikke bare er hovedpersoner i våre egne liv, men også spiller biroller i andre menneskers liv. Dermed er vi dømt til å se oss selv gjennom den andres blikk, og felle dom over oss selv basert på hvordan vi ser for oss at vi framstår for andre.

Det er som sagt mye som er trasig med historien fra ankomsthallen. Men det som gjør episoden ekstra tung å bære, er erkjennelsen av hvordan dette kan ha sett ut for den andre familien og faren med den stilige tennis-sekken. Og at han nok ikke fikk med seg at det faktisk var et tsjekkisk øl, av litt finere type.

Jeg vil heller spasere gjennom ankomsthallen med fire tennisracketer på ryggen, enn med skrikende barn og tax-free-poser

Flyplassen som laboratorium

Over alt finnes det arenaer hvor vi kan mestre – eller falle igjennom. Over alt kan vi plassere oss selv i hierarkier i forhold til andre.

På flyplasser er dette en uttalt del av forretningsmodellen: Vi kan betale mer for å få det bedre, og for å få stille oss i køen med de andre som har valgt å betale mer, mens resten må vente og se på. Men minst like viktig som det uttalte klasseskillet, er det skillet flyplassen avdekker mellom de som makter å gjennomføre reisen med verdigheten i behold, og de som ikke får det til. De som har prioritert akkurat passe strengt i pakkingen, og de som har måtte spe på med små sekker og handlenett underveis. De som får til å kle seg både stilig og komfortabelt, og de som ikke klarer det. De som har vett til å prioritere bort tax-free, og de som ikke har det.

Jeg vil heller spasere gjennom ankomsthallen med fire tennisracketer på ryggen, enn med skrikende barn og tax-free-poser. Det blir forhåpentligvis virkeligheten en annen gang.

Det å reise, å være på flyplasser og fly, på tog eller båt, er på et vis å delta i små eksperimenter hvor mennesker som ellers ikke har noe til felles, raskes sammen og er avhengig av hverandres velvilje for en periode, som på en øde øy. Nesten uten å vite noe om dem vi deler skjebne med, spinner vi videre på førsteinntrykkene vi har fått, og plasserer folk i forskjellige samfunnslag og i relasjon til hverandre.

Over alt finnes det arenaer hvor vi kan mestre, eller falle igjennom. Over alt kan vi plassere oss selv i hierarkier i forhold til andre

Å se oss selv gjennom andre

I ankomsthallen denne kvelden så jeg oss gjennom andres øyne, og var ukomfortabel med det jeg så. Vi er jo ikke en sånn familie, jeg er jo ikke en sånn far.

Men vi kan jo ikke se oss selv gjennom andres øyne. Det vi derimot kan, og det vi gjør, er at vi henter fram våre egne målestokker, dem vi ellers bruker til å vurdere andre – og bruker dem på oss selv.

Noen ganger er det noe skikkelig dritt. Men så har vi muligheten da, når vi har disse målestokkene framme, til å tenke over om det er dem vi skal fortsette å bruke. Eller om det finnes andre, kanskje noen litt rausere, kanskje noen som samsvarer bedre med det vi liker å tenke er verdiene våre, for å si det litt svulstig.

Kanskje tenkte ikke familien med tennis-racketene noe på det spetakkelet vi stelte i stand. Det er lov å håpe.