Som feltprest var jeg utstyrt med armbind som markerte at jeg etter Genevekonvensjonen var beskyttet i krig. Denne beskyttelsen forutsatte imidlertid at jeg opptrådte innenfor min rolle og ikke tok aktivt del i krigen.

I det en lege eller ambulansesjåfør lar en ambulanse eller et sykehusområde brukes til militære formål, har både en selv og ens virksomhet mistet sin beskyttede status. På samme måte med en journalist eller annen sivil. I det disse går inn i en aktiv rolle i en krig eller konflikt, har de ingen krav på beskyttelse. De er å betrakte som krigførende.

Per Bergene Holm, teolog

Menneskelige skjold

Mye tyder på at Hamas bruker ambulanser, sykehus, skoler, moskeer og bolighus til å oppbevare våpen og være skjulested for militære, og at Hamas-krigere under krigføring bruker sivilt tøy, og hopper inn og ut av sivil og militær «status». Når raketter avfyres, søker de tilflukt i en skole, på et sykehus, i et boligkompleks, i en evakueringskolonne e.l. som sivile. Dette er noe som Det israelske forsvaret dokumenterer, og aviser som The Washington Post støtter opp om, og som har ført til at EU i november fordømte Hamas for å bruke sykehus og sivile som menneskelige skjold.

Til tross for alle bevisene som peker i retning av at Hamas bruker menneskelige skjold, tar ikke vestlige journalister og hjelpearbeidere tilstrekkelig oppgjør med praksisen. I stedet retter man all sin moralske fordømmelse mot dem som må kjempe mot en slik motstander. Når Hamas systematisk tar i bruk sivile institusjoner, og hjelpearbeidere og journalister ikke sier klart og tydelig ifra, men stilltiende aksepterer det, er de selv medansvarlige for at deres institusjoner og kollegaer mister sin beskyttelse og utsettes for angrep.

Demonisering av Israel

Etter krigens folkerett ligger hovedansvaret på den part som opptrer slik, om den er IS eller Hamas. Hvis mediene, eller hjelpeorganisasjoner som Leger uten grenser, Norsk Folkehjelp og Røde Kors ønsket å hindre at Genevekonvensjonen ble undergravd, burde de ikke da i første rekke ta et oppgjør med Hamas? Men det skjer ikke i noen særlig grad. Skyldes det frykt eller fordi de selv er partiske?

Bør vi ikke forvente mer av Israel enn av Hamas, kan vi jo spørre. Jo, det bør vi. Og selv om vi regner bort alle nedslag av feilsendte raketter fra Gaza og alle våpendepot som har gått i luften, så vil nok en granskning vise at Israel også har gjort brudd på folkeretten. Det finnes soldater som gjør overgrep i krig. Det skjer feilvurderinger og gale avgjørelser om angrep. Men jeg er relativt trygg på at en balansert og grundig gjennomgang, også av denne krigen, vil vise at Israel holder en høyere standard og etterlevelse av krigens folkerett enn noen annen vestlig krigførende part i vår tid.

Men hva hjelper det når hjelpeorganisasjoner og mediene i månedsvis har gjort alt de kan for å demonisere Israel?