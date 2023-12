«Denne julen utfordrer jeg deg til å bli med i et diakonalt sinne» skriver diakon Torbjørg Aalborg 21. desember. Det er en utfordring jeg tar på strak arm. For i likhet med mange andre er jeg sint. Jeg er rasende. Ikke på Gud, i det minste ikke primært på Gud, men på oss. På Guds troende menighet på jorden. For hvem er vi, egentlig, som tillater en så enorm og vedvarende krenkelse av skaperverket?

Hanna Devillers Schanke er medlem i Den norske kirke (Foto: Privat)

Jeg har trodd

Jeg kom inn i kirken som ung voksen, etter lang tids søken, fordi jeg trodde på radikal nestekjærlighet som en bærende kraft i verden. «Hva skal til for at jeg skal kunne bli døpt?» spurte jeg presten i en av våre første samtaler, på leting etter et rituale, en katekisme, en mal. «Vår kirke er både den letteste og den vanskeligste å komme inn i», svarte hun, «for det eneste som kreves er at du tror. Men du må tro».

Og jeg trodde. På Gud, på Jesus, på Den hellige ånd. På at vi skal elske vår neste som oss selv. På at det skjer et under i verden hver gang et barn blir født. På en hellig allmen kirke. På at vi skal tjene Herren med glede. Jeg trodde det var vårt felles verdigrunnlag, jeg trodde dette var vårt felles kall. Jeg trodde på oss, som Guds troende menighet.

Vår øredøvende stillhet

Jeg har alltid mumlet, når vi har sunget om et barn som ble født i Betlehem, fordi jeg alltid har visst hvordan mange av barna som fødes i Bethlehem behandles. Men nå. Nå. Nå reiser vi oss ikke i protest når tusenvis av barn, kvinner og menn, tusenvis av undre, drepes. Vi løfter ikke stemmen for å forsvare skaperverket, ikke sammen, ikke som Guds troende menighet. Ikke heller når de siste menighetene i Gaza er nær utslettelse, slipper vi alt vi har i hendene. Vår øredøvende stillhet gir gjenklang.

Vi mumler noe om «komplisert» og «ikke enkle løsninger» og snur ryggen til skaperverket. Vi skriver artikler om at julefeiringen i Gaza er avlyst, og utelater at julefeiringen overalt bør avlyses, for slekt følger ikke lenger slekters gang.

Hadde hun vært mor til et myrdet barn i Gaza, ville hun «skreket i sorg og sinne», skriver Aalborg. Så hvorfor skriker vi ikke i sorg og sinne, vi som elsker vår neste som oss selv? Verden var aldri helt forlatt, synger vi i en av våre vakreste julesanger, og den var kanskje ikke det. Ikke helt, men nesten. Ikke av Gud, men av oss. Av menigheten. Den tanken er ikke til å bære.

Må tro på verden

Jeg tror på at det er noe igjen av oss, at det er mye igjen av oss. Jeg tror at dersom nok av oss skriker i sorg og sinne, dersom nok av oss viser at vi tror på verden like mye som vi sier at vi tror på Gud, da vil vi skape en annen virkelighet og vokse som menighet.

Med ønsker om en rasende jul, og et nytt år der vi viser styrken i det vi tror på.