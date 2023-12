Åse Holmberg skrev 18.12 et innlegg i Vårt Land med tittelen: «Når læren blir viktigere enn kjærligheten». Hun er førsteamanuensis ved VID vitenskapelige høgskole. Innlegget provoserer meg.

Selvsagt har hun rett i at noen ikke kan lese, og at de kan være kristne for det. På Jesu tid var det svært mange som ikke kunne lese. Men for å bli kristen, måtte de høre Guds ord og ta det til seg. Også i dag kan man få like mye ut av å høre Ordet som å lese det. Så langt er vi altså enige.

Men slik jeg leser innlegget hennes, er ikke det hovedpoenget. Hun vil rett og slett sette Bibelen helt ut av funksjon. Det er forbløffende til en amanuensis å være, ved en institusjon som før het Misjonshøgskolen.

Skattekiste

Jeg har lest Bibelen nokså ivrig siden jeg var 7 år. Nå er jeg 76. Det har blitt utrolig mange timer med bibellesning. Først på norsk, så på mange ulike engelske oversettelser, og nylig også på gresk. Jeg er en selvlært røver i teologi, men har doktorgrad i et annet fag, så jeg vet den del om forskning. Jeg har også skrevet fire bøker med kristent innhold.

Men jeg gjenkjenner ikke Holmbergs kritikk mot Bibelen. Jeg ser på den som en skattekiste som hjelper meg å komme stadig nærmere Jesus.

Jeg prøver å finne ut hva Holmberg egentlig vil med innlegget. Holmberg skriver: «I min verden må Bibelen alltid leses ut fra kontekst, med Guds kjærlighet for øye.» Det er fint sagt, og det støtter jeg. Men at mange misbruker den hellige boka og bruker den til «å spre skam, undertrykkelse, frykt, fordømmelse, ufred, uro og splittelse» – det mener jeg ikke man kan beskylde verken bibelforfatterne eller Gud selv for. Det står jo også i det fjerde kapittelet av Matteusevangeliet at djevelen brukte Guds ord for å friste Jesus i ørkenen.

Å tilegne seg Guds ord – enten ved å lese det selv eller høre det fra andre – er helt nødvendig for en som vil følge Jesus. Det går selvsagt an å prøve å leve uten Guds ord, men da støter man på sentrale utsagn av Jesus: «Forgjeves dyrker de meg, for det de lærer, er menneskebud» (Matt 15,9).





Menneskelige påfunn

Det virker som om mye av det Åse Holmberg skriver, er nettopp det: menneskelige påfunn. Hun skriver mye om åndelig liv, men ikke i det hele tatt om Den hellige ånd. Han står jo helt sentralt nå det gjelder å forstå Bibelen og bruke den i forkynnelsen!

Det er klart at Åse Holmbergs erfaringer som familieterapeut er viktige. Hun har truffet mange fortvilede mennesker. Men det er dristig å slutte fra det at det er noe galt med Bibelen. Slik jeg oppfatter det, er ikke feilen i dag at folk har lest for mye i den. Heller tvert imot! De har lest altfor lite i Guds ord. Et stykke på vei kan jeg møte noe av hennes kritikk: Den norske bibeloversettelsen er ikke god, slik jeg ser det. Den er skrevet på et stivt språk – og den bruker til dels forslitte klisjeer. Det ser man når man dukker ned i den greske originalteksten.

Ordet «tro» er en oversettelse av gresk «pístis». Men kjernebetydningen er ikke tro i motsetning til ateisme, men «tillit». Tillit til Jesus. På lignende vis er «elpís» – som oversettes med «håp» – også en «forventing» om at Jesus skal komme igjen. Så er det kjærligheten, som er et kjernepoeng i Holmbergs innlegg. I første korinterbrev, som uttrykket «tro, håp og kjærlighet» er hentet fra, er det først og fremst snakk om Guds kjærlighet til oss. Den skal vi speile!

Jeg vil sterkt oppfordre folk til å lese mer i Bibelen – og ikke gi seg før man har forstått det som står der! Med Den hellige ånds veiledning tror jeg det blir en fruktbar opplevelse.