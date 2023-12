SV har foreslått å fjerne all støtte til NLA Høgskolen i sitt alternative statsbudsjett. NLA stårfor verdier som ikke har en plass i norsk høyere utdanning, heter det.

Organisasjonen Pedagogstudentene slutter seg til. De hevder ansatte har sagt opp på grunn avNLAs verdidokument, og at verdidokumentet er i strid med opplæringsloven som alle lærerutdanningsinstitusjoner er forpliktet på. Enkelte tidligere NLA-ansatte har hevdet det samme i årevis, men ikke nådd frem med argumentasjonen overfor myndighetene.

Et bredt studietilbud

Er NLA en halvsuspekt høyskole i indre forfall eller oppløsning, på kant med norsk lov? Slett ikke. Men i likhet med andre utdanningsinstitusjoner strever NLA nå med lav rekruttering til lærerutdanningene. Denne rekrutteringssvikten må ikke bagatelliseres, men den er del av en nasjonal og internasjonal trend.

På linje med andre institusjoner arbeider NLA aktivt for å styrke rekrutteringen til lærerutdanning. Et av tiltakene er å flytte lærerutdanningen i Bergen. I mer enn 25 år har den holdt til på Breistein, et par mil nord for sentrum. Nå flytter den til spennende og attraktive lokaler i Kalfaret, like ved sentrum.

NLA har et bredt studietilbud. De siste årene har det vært ca. 2800 studenter totalt på studiestedene i Bergen, Oslo og Kristiansand. Tallet har vært stabilt selv om det blir færre lærerstudenter, for denne nedgangen motvirkes av rekordvekst til økonomistudiene ved Hauge School of Management.

Også andre studier har god søkning. I høst er det ca. 800 studenter ved NLAs avdeling for lærerutdanning og henimot 500 ved hver av de tre største andre avdelingene (økonomi, teologi/religion/filosofi og pedagogikk). Dessuten studerer ca. 500 ved en de tre minste NLA-avdelingene (journalistikk, musikk og interkulturelle studier).

Det er bekymringsfullt når økonomi brukes som våpen mot religionsfriheten

Åpen for alle studenter

NLAs særpreg skal vises i alle fag. Det kommer naturlig til syne i utdanninger som teologi og kirkemusikk, men også i andre fagområder. I økonomiutdanningene er det mye etikk, i pedagogikk vektlegges grunnlagsproblemer og i medieutdanningene tros- og livssynsjournalistikk, for å ha nevnt noe.

Pedagogstudentene har rett i at enkelte ansatte har sluttet på grunn av verdidokumentet, men i samme periode har NLA også rekruttert mange høyt kvalifiserte ansatte. NLA har aldri hatt en så stor og faglig kompetent stab som nå. Antall toppstillinger (professor/dosent) er doblet på få år etter opprykk og nyansettelser. Den vitenskapelige publiseringen målt i publiseringspoeng er også doblet. Den var utilfredsstillende for få år siden.

I fjor økte forskningspubliseringen så mye at Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse i sin årsrapport om hele sektoren kommenterte at NLA utmerket seg med stor vekst. Fremgangen fortsetter i 2023. Nå arbeider vi også med en søknad om ph.d.-studier.

Verdigrunnlaget forplikter ikke studentene, kun institusjonen og de ansatte. NLA er åpen for alle studenter. Studentmassen er mangfoldig. Her er både troende og ikke-troende, kristne og muslimer, og andre trosretninger som gjenspeiler livssynsmangfoldet i dagens Norge. Alle er velkomne til å studere ved NLA. Studentene skal respekteres slik de er, uavhengig av religion eller livssyn og hvordan de innretter livet.

Bekymringsfull SV-politikk

NLA lever godt med sitt verdigrunnlag og er i rivende utvikling på flere områder. Likevel foreslår altså SV ensidig å kutte all støtte i sitt alternative forslag til statsbudsjett. Det lever vi ikke godt med. All høyere utdanning i Norge er avhengig av statsstøtte. Det er bekymringsfullt når økonomi brukes som våpen mot religionsfriheten simpelthen fordi NLA står for et religiøst begrunnet syn på samliv og ekteskap som SV ikke liker.

I forarbeidet til ny Universitets- og høyskolelov trakk Aune-utvalget frem at livssynshøyskolene er et viktig tilskudd til mangfold i et stadig mer homogent institusjonslandskap. SVs forslag går i motsatt retning. Det fratar i praksis NLA en lovbestemt rett til å utforme sitt eget faglige og verdimessige grunnlag.