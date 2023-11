Det er en brutal tid. For folk som kjenner noen på Gaza og områdene rundt den blokkerte kyststripen går det på nattesøvnen løs. Og for oss alle er følelsen av avmakt stor. Alt ser ut til å peke i feil retning, og hevnens spiral gjør nå en omdreining som gjør fred i Israel og Palestina fjernere enn noensinne.

Den palestinske biskopen Munib Younan skrev en meget klok artikkel i Vårt Land 2. november. Målet for ham er fred både for israelere og palestinere, og han ber oss ta parti for menneskene, ikke for noen av partene.

Hvordan skal det internasjonale samfunn kunne bidra positivt til en løsning dersom alle skal måles på evnen til balansekunst i en så asymmetrisk konflikt? — Erik Hillestad, daglig leder i Kirkelig kulturverksted

Vestlig handlingslammelse

Det hadde vært å håpe at Vårt Lands redaktør Bjørn Kristoffer Bore hadde latt den samme forsoningens ånd og tydelige tale prege sine refleksjoner. I sin artikkel 9.november går han med rette kraftig ut mot angrepet Hamas gjorde mot israelske sivile 7.oktober. Han kritiserer også kraftfullt Israels uproporsjonale svar som rammer og ødelegger tusenvis av sivile på Gaza.

Men så undrer han seg over hvorfor norsk venstreside ikke tilstrekkelig fordømmer Hamas’ angrep, og her fornemmer vi en velkjent skyttergrav-mentalitet, og vi gjenkjenner den vestlige handlingslammelsen som sidestiller de stridende partene. Hvordan skal det internasjonale samfunn kunne bidra positivt til en løsning dersom alle skal måles på evnen til balansekunst i en så asymmetrisk konflikt?

Erik Hillestad Erik Hillestad, daglig leder i Kirkelig kulturverksted (Erlend Berge)

Israels ulovlige okkupasjon

Jeg vet ikke om noen i Norge som ikke fordømmer Hamas’ angrep på sivile. Men ikke med ett ord nevner Bore at vi har med en okkupant og en okkupert å gjøre. Han siterer Biskop Younan på at vi ikke skal være pro-israelsk eller pro-palestinsk, men nevner ikke biskopens tydelige budskap om at det må bli slutt på Israels ulovlige okkupasjon av palestinske områder og all Israels urettferdige politikk mot palestinere. Biskopens poeng er at dette må skje for å skape fred, også for Israels skyld.

Voldelig motstandskamp

Bore avslutter: «Israels bombing må stanses. Men hvis det israelske angrepet stanses nå, må noen andre stanse Hamas. Hvem skal gjøre det? Og hvordan?». Det er ikke enkelt å stanse Hamas og andre palestineres voldelige motstandskamp etter 75 års okkupasjon og tre generasjoner fordrevne flyktninger som er blitt fratatt sine hjem og sine rettigheter og fått sine landsbyer lagt i grus. Men uansett er det vanskelig å tenke seg at det blir slutt på volden før følgende har skjedd:

Ingen militær løsning

En slutt på blokaden av Gaza, en slutt på ulovlig okkupasjon av palestinsk land, en slutt på å tillate bosetteres kontinuerlige angrep på palestinere, en slutt på all forskjellsbehandling av palestinere og israelere. Å stanse Hamas og sikre Israel fred er umulig uten at dette først skjer. Og så lenge det ikke skjer, er det en umulig tanke at Hamas vil anerkjenne Israels eksistens. Det finnes ingen militær løsning. For hver Hamas-kriger som drepes fødes det minst tre nye, og slik vil det fortsette så lenge man lar våpnene tale og lar hevnens onde spiral gjøre stadig nye omdreininger.