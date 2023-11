Et forsvar for gallamiddager

Hvilke virkemidler kan brukes for å skaffe inntekter til misjon og bistand? Berit Dahl reiser dette i sitt innlegg «Gallamiddager som skurrer». Hun mener at de gallamiddagene som NMS arrangerer for å skaffe inntekter til den jubilerende kirken i Kamerun er usmakelige, umusikalske og representerer et tilbakesteg i kolonialistisk retning.

I nesten 100 år har NMS (Det Norske Misjonsselskap) vært i Kamerun. I løpet av disse årene har det vokst fram en livskraftig kirke (EELC), som altså feirer sitt 100-årsjubileum i år. NMS er fortsatt en viktig støttespiller for EELC og var til stede under den store feiringen i oktober. Jeg hadde selv gleden av å oppleve denne feiringen og fikk også mulighet til å bringe en hilsen fra oss i NMS.

Generalsekretær i NMS, Helge S. Gaard. (Guro Asdøl Midtmageli)

Men vi ønsker at vår hilsen til vår samarbeidskirke skal være mer enn en verbal hilsen. Derfor ønsker vi å gi et håndslag til kirkens radiostasjon, Evangeliets røst. Flere hundre tusen lyttere hører på sendingene fra Evangeliets røst. Disse sendingene betyr mye for kirkens mulighet til å nå nye mennesker, men den fungerer også som en fredsskaper mellom muslimer og kristne.

En feiring vi er stolte av

I Norge er det mange som følger kirken i Kamerun tett. Når denne kirken feirer sitt store jubileum, er det naturlig at disse «kamerunvennene» blir invitert til å være med. Noen av dem reiste helt til Kamerun for å være med på feiringen, men det store flertallet hadde ikke anledning til det. Derfor har vi lagt til rette for storstilte feiringer rundt om i Norge. I tett samarbeid med det kamerunske miljøet her i Norge, har vi satt sammen et program som vi er stolte av. For at det virkelig skal være en feiring som blir husket, har vi inngått samarbeid med hoteller og selskapslokaler i fem norske byer. Her inviterer vi til gallamiddager for Kamerun.

For at flere enn gallagjestene skal ha glede av disse flotte festene, har vi fastsatt en pris som dekker mye mer enn de reelle kostnadene. Det betyr at de 400 gallagjestene finansierer jubileumsgaven til kirken i Kamerun. Overskuddet av disse festene ligger på nær 200.000 kroner. Takket være disse pengene, kan altså Evangeliets røst nå lengre ut med sine sendinger enn hvis vi ikke hadde arrangert disse gallamiddagene.

Vi er klar over at overpriste veldedighetsmiddager er et forholdsvis ukjent fenomen i Norge. Men i mange andre land er det vanlig at man inviterer til slike middager og finansierer misjon og hjelpearbeid på den måten. NMS er en organisasjon med et globalt nettverk. Det betyr at vi henter inspirasjon til både organisasjons- og innsamlingsarbeid fra andre steder av verden. Det er ikke slik at vi tror at det bare er oss i Norge som tenker kreativt.

Lytter til kritikken

Berit Dahl er en person som vi i NMS gjerne lytter til. Hennes fortelling om oppveksten som misjonærbarn har lært oss om overgrep som er gjort i misjonens navn. Takket være innsatsen fra henne og andre modige stemmer, har NMS og andre norske misjonsorganisasjoner tatt selvkritikk og endret måten vi arbeider på. Dette kan vi blant annet takke Berit Dahl for.

Misjonen er ikke tjent med at vi går i forsvarsposisjon når vi blir møtt med kritikk. Derfor snudde vi skuta da vi ble klar over hvilke overgrep tidligere tiders behandling av misjonærbarn medførte. Vi har også forståelse for at ikke alle er begeistret for de ulike innsamlingsformene vi tar i bruk. Gallamiddagene er et forsøk på å fornye oss og knytte nye kontakter. I tillegg til det økonomiske resultatet, er en annen gevinst at mange kamerunere bosatt i Norge har fått fornyet sitt norske kontaktnett.

Det er den kamerunske presten Sophie Meteke, som i dag er prest på Nordmøre, som har ledet alle de fem gallamiddagene vi har arrangert. Hun forteller at det har vært en stor opplevelse for henne. Hun forteller også at hun etter hver middag har snakket med sin far, som bor i Ngaoundéré i Kamerun.

«For min far er det en stor glede å høre om at våre norske venner fester for å feire oss i Kamerun. Han jubler over at disse festene gir penger til radioarbeidet som kirken driver», forteller Sophie Meteke, som også har snakket med mange andre som bor i Kamerun om gallamiddagene. Felles for dem er at de gleder seg over den norske festene for kirken i Kamerun.

Ja da, vi er klar over at gallamiddager er noe nytt. Vi har også forståelse for at ikke alle liker denne innsamlingsformen. Men vi gleder oss over at disse middagene gir oss mulighet til å gi en solid håndsrekning til radio Evangeliets røst. Og vi gleder oss over å kunne feire en kirke som har knyttet sterke bånd mellom Kamerun og Norge i 100 år.