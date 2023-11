Hver uke sender Sabeel, det palestinske frigjøringsteologiske senteret i Jerusalem, ut sine brev Wave of Prayer. Pray with Sabeel. De fleste bønnetemaene er knyttet til konkrete hendelser i det palestinske samfunnet; hendelser som er en følge av okkupasjonen og undertrykkelsen det palestinske folket har levd under i mange årtier.

Gro Wernø, leder i Sabeel og Kairos Norge. (privat)

De siste ukene har disse bønnebrevene, naturlig nok, handlet om den fryktelige situasjonen i Gaza, der befolkningen er innesperret og utsatt for det som i verste fall kan utvikle seg til å bli et langsomt folkemord.

Bomber i Gaza

Det siste brevet er datert 23. oktober, og det starter med en beskrivelse av bombingen av al-Ahli Arab Baptist Hospital 17. oktober. Et foreløpig ukjent antall mennesker ble drept; pasienter som var under behandling, leger, helsearbeidere og mennesker som hadde søkt tilflukt på sykehuset. Bønnen lyder slik: «Herre, vi kommer til deg med tunge hjerter, og ber om våpenhvile og en slutt på all vold. Vi ber om at visdom og medfølelse må bevege hjertene til dem som sitter med makt og innflytelse og lede dem mot fred og rettferdighet.» Videre ber de om at en gransking vil føre til at de som står bak denne og andre krigsforbrytelser, blir stilt til ansvar.

19. oktober ble den gresk-ortodokse kirken Saint Porphyrius Church utsatt for et israelsk luftangrep; minst 18 mennesker ble drept og mange flere såret. Det israelske militæret hadde sendt ut en advarsel på forhånd om at området ville bli angrepet, men disse menneskene hadde ikke noe annet sted å søke beskyttelse. Bønnen som følger beskrivelsen av denne hendelsen, viser først til Sankt Porphyrius’ ord – «Guds kjærlighet forvandler alt; det helliggjør, forandrer og endrer alle tings natur». Deretter henvender de seg til «utholdenhetens Gud» i forbønn for befolkningen i Gaza, og de ber om at de sørgende må bli trøstet og de sårede bli helbredet.

Dette bønnebrevet løfter også fram palestinerne i Israel og på Vestbredden som nå lever i stor frykt for trusler og overgrep. Her nevnes spesielt den kjente sangeren Dalal Abu Amneh fra Nasaret. 16. oktober ble hun arrestert av israelsk politi fordi hun postet bilde av det palestinske flagget sammen med frasen «Det er ingen seierherre utenom Gud» i sosiale medier.

Oppfordringen fra de palestinske kristne til oss nå – i denne grusomme tiden - er å gjøre det vi kan, som kirkesamfunn og som enkeltpersoner, for å få slutt på den ufattelige lidelsen i Gaza

Vanskelig å tro visjonen

Sabeel er tilknyttet den tverrkirkelige bevegelsen Kairos Palestine, som oppstod i 2009 i forbindelse med lanseringen av dokumentet «Kairos Palestine. Et sannhetens øyeblikk». Helt fra starten har denne bevegelsen stått for en ikkevoldelig motstand mot den daglige undertrykkelsen og dehumaniseringen av det palestinske folket, og begrepet «The logic of love» har stått sentralt – troen på at det er mulig å gjøre slutt på okkupasjon og undertrykkelse slik at jøder, kristne og muslimer kan leve sammen i fred.

I dag er det vanskeligere enn noensinne å tro på denne visjonen. Oppfordringen fra de palestinske kristne til oss nå – i denne grusomme tiden - er å gjøre det vi kan, som kirkesamfunn og som enkeltpersoner, for å få slutt på den ufattelige lidelsen i Gaza. Vi må stå sammen med dem om å kreve våpenhvile, vi må kreve at gisler løslates – og vi må kreve en slutt på blokaden som hindrer all nødvendig humanitær hjelp.

Vi må også i Norge lytte til og handle i tråd med det håp og den tro som de palestinske kristne uttrykker – «Vi tror at Guds rettferdighet og godhet til slutt vil seire over ondskap og hat og død ... I fravær av håp roper vi ut vårt rop om håp».