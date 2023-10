En glohet februardag i 2001 landet et Air France-fly med en gruppe norske ungdomspolitikere i Bamako i Mali. FNs utviklingsprogram hadde invitert én representant fra hvert ungdomsparti til det vestafrikanske landet med det stolte folket og den rike historien.

Da var Mali et av verdens fattigste og mest sårbare land, men likevel med stort håp om en bedre fremtid. Piler pekte i riktig retning. Målet for gruppen av ungdomspolitikere, som jeg var en del av, var å lære mer om hvordan Norge og resten av verdenssamfunnet kunne bidra til å bekjempe ekstrem fattigdom og skape en bærekraftig utvikling i landet.

Vi fikk møte et fantastisk vakkert land, med gjestfrie mennesker. Vi kunne kjøre fritt fra den historiske byen Timbuktu i nord til hovedstaden Bamako i sør, mens vi besøkte landsby etter landsby. Vi lærte om betydningen av grunnleggende sanitære fasiliteter og helsetilbud, om viktigheten av utdanning og nødvendigheten av å gi unge håp om en inntekt og en jobb. For meg satte reisen dype spor, og la grunnlaget for et sterkt engasjement for å bekjempe fattigdom og bidra til en mer rettferdig verden.

Økende ustabilitet i Sahel

En stund fortsatte pilene å peke i riktig retning for Mali. Men de siste 10–15 årene har mye gått galt i regionen som vi kaller Sahel. En viktig del av årsaken finner vi i bombene som falt over Libya i 2011. Etter Gaddafi-regimets fall, søkte mange av hans våpendragere seg til landene i det tørre savannebeltet sør for Sahara. En sideeffekt av Libya-krigen ble dermed at de sårbare statene Mali, Burkina Faso og Niger fikk et problem i fanget de ikke hadde forutsetninger for å håndtere. Ekstreme islamistiske grupperinger fikk fotfeste. Militante grupper begynte å destabilisere stater som allerede var skjøre, og terrorisere en sivilbefolkning som allerede var testet til bristepunktet.

Norske myndigheter forsto tidlig at dette ikke bare var et problem for regjeringene i Mali, Burkina Faso og Niger. Regjeringen fryktet at en ustabil Sahel-region kunne skape et friområde for trusler som i neste omgang kan ramme norske interesser. I tillegg kunne fattigdommen utløse nye, store flyktningestrømmer fra regionen. Norge valgte derfor å bidra militært for å slå tilbake de militante gruppene, styrke sin tilstedeværelse gjennom å ambassade i Malis hovedstad Bamako og utarbeide en egen Sahel-strategi, med hovedfokus på bistand for å sikre barn og unge utdanning.

Det siste var spesielt betydningsfullt. Landene i Sahel har en svært ung befolkning. I Niger, for eksempel, er over halvparten av befolkningen under 15 år. Uten mulighet for skolegang eller utsikter til et levebrød, vil millioner miste fremtidshåpet. Det vil gjøre det svært vanskelig å stabilisere og få til en positiv utvikling i regionen. Unge som har mistet troen på fremtiden vil være et lett bytte for militante grupper.

Fattigdom og klimaendringer

De siste årene har Strømmestiftelsen ved flere anledninger uttrykt bekymring for at Norge skal «gi opp» i Sahel.

Utviklingen har ikke gått slik vi ønsker. Mali, Burkina Faso og Niger er preget av politisk ustabilitet. De tre landenes regjeringer er for tiden alle et resultat av militærkupp. De ukonstitusjonelle maktovertakelsene skjer til en stor grad på grunn av stor frustrasjon over myndighetenes manglende evne til å beskytte befolkningen mot vold og terror.

Regionen har vært hardt rammet av de globale ringvirkningene av pandemi og krig i Ukraina. Økte priser på mat og drivstoff driver flere mennesker ut i ekstrem fattigdom. Regionen er også svært utsatt for klimaendringer som rammer matproduksjon og fører til økt konflikt om beite- og landbruksarealer. Dette svekker matvaresikkerheten, og har allerede skapt sultkriser i alle tre land.

I tillegg har sterke krefter i Mali, Burkina Faso og Niger bidratt til økt polarisering mellom landene i regionen og deres tidligere koloniherre, Frankrike. Dette har ført til sterke anti-vestlige holdninger. Forholdet til EU er på frysepunktet. Ulykksalig nok har dette ført til at landene har søkt allianser med autoritære aktører som Kina og Russland.

Den langsiktige satsingen på utdanning er nedprioritert. Og i slutten av august kom beskjeden om at Norge legger ned sin eneste ambassade i regionen

Nedprioritering av Sahel

Det er på mange måter forståelig hvis Norge i denne situasjonen tenker: «Vi prøvde, men handlingsrommet vårt nå er svært begrenset. Vi velger heller å legge inn innsatsen i andre land og er regioner». Det er også en slik holdning vi ser konturene av i valgene som tas av Støre-regjeringen. Sahel er ikke lenger like viktig. Den langsiktige satsingen på utdanning er nedprioritert. Og i slutten av august kom beskjeden om at Norge legger ned sin eneste ambassade i regionen.

I Strømmestiftelsen mener vi imidlertid at Norges engasjement for Sahel kanskje er viktigere enn noensinne.

Norges bistandsinnsats trengs for både for å store deler av sivilbefolkningen mat og annen nødvendig humanitær hjelp, og samtidig sørge for at de flere millioner barna som er utenfor skolen, kan få sette seg på skolebenken.

Strømmestiftelsen kommer ikke til å gi opp Sahel, men jobben vår blir mye enklere dersom vi har norske myndigheter i ryggen

Trenger norsk innsats

Norges nærvær trengs også som en motvekt mot andre aktører som forsøker å få innpass i regionen. Det kan få svært uheldige sikkerhetspolitiske konsekvenser dersom aktører som Russland og Kina får råde grunnen alene. Der EU-landene er bundet av en felles utenrikspolitikk, kan Norge spille en selvstendig rolle.

Strømmestiftelsen bekjemper fattigdom gjennom utdanning og jobbskaping i Mali, Burkina Faso og Sahel. Vi er overbevist om vår innsats er viktig – ikke bare for alle de barn som får muligheten til å sette seg på skolebenken, eller unge som kan skape seg et levebrød – men også for å legge grunnlag for en mer positiv samfunnsutvikling i regionen.

Strømmestiftelsen kommer ikke til å gi opp Sahel, men jobben vår blir mye enklere dersom vi har norske myndigheter i ryggen. Vår bønn til norske politikere er derfor krystallklar:

Ikke gi opp Sahel!

