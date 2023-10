Hamas’ voldsomme angrep på sivile mål i Israel sist helg, med velsignelse fra det iranske regimet, har resultert i tragiske tap av menneskeliv på begge sider av konflikten. Midtøsten forblir en urolig og konfliktfylt region, og dessverre ser det ut til at fred og stabilitet vil forbli en fjern drøm så lenge mullaene i Iran øver innflytelse i regionen.

Milica Javdan og Beroz Omid, Foreningen av iranske akademikere. (privat)

Irans innblanding

Irans øverste leder, Ayatollah Khamenei, benekter at regimet er innblandet i konflikten, men mye tyder på det motsatte. Khamenei holdt en tale hvor han advarte arabiske land mot å normalisere forholdet med Israel, bare fire dager før angrepet. Han sa at normalisering kommer å koste dem dyrt. Myndighetene i Iran støttet Hamas åpent etter angrepet. Rapporter fra Wall Street Journal avslører at Revolusjonsgarden bidro til å planlegge Hamas-angrepet og gav senere i uken grønt lys til angrepet.

Det er en utbredt oppfatning at presteregimet i Iran ser på Hamas-angrepet som en anledning til å unngå internasjonal isolasjon etter en eventuell normalisering og fredsprosess i Midtøsten. Samtidig ser de dette som en måte å forskyve oppmerksomheten, både nasjonalt og internasjonalt, vekk fra hendelsene i Iran ett år etter opprøret. Det er en trist realitet at det iranske regimet ikke bryr seg om det palestinske folket, men heller bruker dem som politiske brikker for å opprettholde sin egen makt og innflytelse i regionen.

Blidgjøringspolitikk

Det iranske regimet drar nytte av en forsiktig tilnærming fra Vesten, en politikk som minner om «The appeasement policy», også kalt blidgjøringspolitikk. Et eksempel på blidgjøringspolitikk er EUs motvilje mot å følge flertallet i EU-parlamentet som tidligere i år krevde at EU svartelister Irans revolusjonsgarde. Et annet tilsvarende eksempel er USA som nylig frigjorde 6 milliarder dollar for å sikre løslatelsen av fem fengslede amerikanere i Iran.

For å fremme fred og stabilitet i regionen og demokrati i Iran, må det internasjonale samfunnet handle. Det er på tide å svarteliste Irans revolusjonsgarde og støtte den demokratiske motstandsbevegelsen, NCRI, i tråd med anbefalingene fra 3600 folkevalgte i USA og Europa.

