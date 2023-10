Den 11. oktober er det to år siden Høyesterett avgjorde at konsesjonene til drift av Roan og Storheia vindkraftanlegg på Fosen er ugyldige fordi driften krenker samenes rett til å utøve sin kultur. Krenkelsene er så omfattende at Høyesterett konkluderte med at det foreligger et brudd på menneskerettighetene. En skulle tro at den naturlige konsekvens av dommen ville være å trekke tilbake konsesjonene, i påvente av en vurdering av om det er mulig å kombinere reindrift og vindkraftproduksjon på en annen måte enn den som ble erklært ugyldig av Høyesterett.

Bjørn Hareide (Privat)

Konsesjonene er ikke trukket tilbake i påvente av en slik vurdering. Regjeringen har åpenbart sett seg tjent med å leve med å være ansvarlig for pågående menneskerettighetsbrudd mens vurderingen foretas. Hvor lenge kan rettssamfunnet tåle en slik håndtering fra myndighetenes side? Selv om mange vil mene at regjeringen har måttet få noe tid til å områ seg, må det gå en grense. Vi ønsker ikke å bli sammenlignet med samfunn hvor politiske myndigheter setter seg over domstolen.

Etter min oppfatning er det på tide å beskrive det å ikke stanse de pågående menneskerettighetsbrudd som en grov tjenesteforsømmelse. En grov tjenesteforsømmelse er straffbar. Det vet selv en statsråd.

Politiets lojalitet

Det var først i forbindelse med de unge samenes demonstrasjoner foran flere departementer i februar/mars at statsminister og ansvarlig statsråd erkjente at det foreligger et pågående brudd på menneskerettighetene på Fosen. Forut for denne erkjennelsen hadde myndighetene gitt uttrykk for at brudd på menneskerettighetene bare ville foreligge dersom man ikke kom frem til kompenserende tiltak. De unge samene som nektet å følge politiets pålegg om å fjerne seg er ikke bøtelagt. Honnør til politi og påtalemyndighet i Oslo for å se at de handlet med utgangspunkt i nødrett for å verne sin kultur.

I juni ble imidlertid demonstranter bøtelagt av politiet i Trøndelag for å ha unnlatt å fjerne seg etter politiets pålegg da de blokkerte anleggsveien inn til Roan vindkraftverk på Fosen. Politiet synes å ha lagt til grunn at vindkraftproduksjonen er en lovlig aktivitet som må vernes. Politiet har etter politiloven i oppdrag å verne all lovlig virksomhet. Motsetningsvis skal de beskytte samfunnet og enkeltmennesket mot ulovlig virksomhet. Skal politiet legge til grunn at det foreligger en lovlig virksomhet så lenge konsesjonen ikke er trukket tilbake, eller skal politiet, i samsvar med Høyesteretts avgjørelse, legge til grunn at konsesjonen er ugyldig?

Når politiet beskytter vindkraftproduksjonen, verner de samtidig pågående brudd på menneskerettighetene. Vil politiet være lojal mot maktapparatet eller menneskerettighetene? Vil politiet være lojal mot forvaltningen eller domstolen?

Rettssamfunnets verdighet

Etter at det nå er gått to år siden Høyesteretts avgjørelse, må de politiske myndigheter forstå at vi som rettssamfunn ikke lenger vil tåle et pågående brudd på menneskerettighetene.

Skal samene få den beskyttelsen mot fortsatte overgrep de har krav på, eller skal det måtte skrives et ekstra kapitel i Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport? Rapporten ble lagt frem i juni. Det kan synes som om det eneste vi vil lære, er å beklage, og så gå videre på storsamfunnets premisser.

