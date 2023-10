Pastoren i Bergen baptistmenighet, Jan Helge Hindenes, retter i Vårt Land (3.10) tungt skyts mot medlemmer i baptistmenigheter som ikke deler hans oppfatning i samlivsspørsmålet. Han kjenner tydeligvis ikke til den historie og tradisjon Baptistkirken er en del av.

Et grunnleggende trekk ved vårt kirkesamfunn, er at man ut fra evangeliet om Jesus Kristus har kjempet for menneskeverd og samvittighetsfrihet. Kirkesamfunnet består av selvstendige menigheter som har gått sammen for å drive misjon og evangelisk virksomhet i troskap mot Bibelens hovedbudskap om Guds kjærlighet gjennom vår herre, Jesus Kristus.

Baptistkirken er intet meningsfellesskap, det er et trosfellesskap! Vi har ingen organisatorisk autoritet som kan tvinge oss til å mene det samme som et flertall eller mindretall i et landsmøte.

Det er forstemmende å lese Hindenes’ voldsomme angrep på trossøsken i eget kirkesamfunn

Gjør veien vanskelig

Det er forstemmende å lese Hindenes’ voldsomme angrep på trossøsken i eget kirkesamfunn. Hans påstand om at Baptistsamfunnet har mistet «flere dyktige konservative stemmer» på grunn av uenighet i samlivsspørsmålet kjenner jeg ikke til, men jeg kjenner en del, ikke minst homofile medlemmer, som har forlatt oss fordi de ikke ble sett på som likeverdige medlemmer.

I årets landsmøte la Hovedstyret fram et forslag til vedtak på Baptistsamfunnets offisielle holdning i samlivsspørsmål. Det var avgjort konservativt, men ville utvilsomt ha vunnet tilslutning fra de aller fleste. Dette var imidlertid ikke konservativt nok for Hindenes og hans likesinnede. De vant frem med et nytt forslag som gjør veien frem til en samlet holdning svært vanskelig.

Vi har ikke noen ordning med A-medlemmer og B-medlemmer i baptistisk tradisjon

Ingen gradering

Hindenes mener at de som er uenige med ham, fører folk «bak lyset [med] ulne begreper». Tvert imot, når det klart og tydelig sies at «alle medlemmer kan velges til alle tjenester i menigheten», er det ingen som blir ført bak lyset, heller ingen som blir nedgradert! Vi har ikke noen ordning med A-medlemmer og B-medlemmer i baptistisk tradisjon.

At Hindenes avslutter med å si at han ikke kan være medlem i et kirkesamfunn med slike prinsipper, er bare å beklage.

