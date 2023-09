Kvekersamfunnet i Norge besluttet på sitt årsmøte i juli å støtte Kairos Palestinas opprop «Cry for Hope – Gi oss håp» som ber om klar handling for en rettferdig fred og slutt på okkupasjonen av Palestina.

kveker Marit Kromberg i Kvekersamfunnet (Adrian Nielsen)

Inger-Ma Gabrielsen i Kvekersamfunnet (Foto: Privat)

Kairos Palestina er en bevegelse av palestinske kristne. Navnet «Kairos» kommer fra gresk og betyr «det rette øyeblikket». Det første Kairos-dokumentet ble publisert i Sør-Afrika i 1985 med oppfordring til kristne kirker om å ta oppgjør med en teologi som aksepterte apartheid og undertrykkelse. Kairos Palestina-dokumentet kom i 2009 med Gaza-krigen som bakteppe. Oppropet «Cry for hope» kom i 2020:

«Vi har utviklet dette oppropet ut fra en uro for begge folks fremtid. (…) vårt kall er rotfestet i kjærlighetens logikk, som søker å frigjøre både undertrykkeren og den undertrykte, for å skape et nytt samfunn for alle landets innbyggere. Vi holder fast ved håpet som kom til uttrykk i Kairos-dokumentet, om at palestinere og israelere har en felles framtid – at ‘vi kan organisere vårt politiske liv, med all sin kompleksitet, i overensstemmelse med kjærlighetens logikk og kraft, når okkupasjonen har opphørt og rettferdighet er etablert’.»

De palestinske kristne ber oss om å:

bekjempe antisemittisme, rasisme og fremmedfrykt

støtte initiativ som inkluderer israelere og palestinere

kreve at regjeringer og internasjonale institusjoner bruker politiske, diplomatiske og økonomiske midler for å stoppe Israels brudd på menneskerettigheter og internasjonal lov

slutte oss til den ikke-voldelige motstanden mot okkupasjonen. Dette punktet omfatter tilslutning til en økonomisk boikott av Israel.

[ Flere kjente profiler tok Vårt Lands kirkevalgomat – slik ble resultatet ]

Kvekernes fredsarbeid

Arbeidet for likeverd og fred ligger i kjernen av vår tro. Vi har en lang tradisjon med å støtte ikke-voldelig motstand mot undertrykkelse. Vår bistandsorganisasjon Kvekerhjelp har siden 1993 støttet driften av 13 førskoler i Gaza, der en del av programmet etter hvert har blitt å gi de ansatte opplæring i hvordan de kan hjelpe barn og foreldre å takle traumer knyttet til den spente situasjonen på Gaza-stripen.

Kvekerhjelp har også i mange år hatt kontakt med israelske og palestinske fredsorganisasjoner. Kvekersamfunnet er en aktiv deltaker i PIM – Kampanjen palestinske barn i israelske militære fengsler. Mange av oss har gjennom årene møtt mennesker både i Israel og Palestina, jøder og palestinere, som lider under politikken som føres, og som savner et større internasjonalt press på Israel.

Arbeidet for likeverd og fred ligger i kjernen av vår tro

Opptrappet boikott

Situasjonen for palestinere på Vestbredden og i Israel har forverret seg gradvis. I 2018 ble Nasjonalstatsloven vedtatt i Knesset. Den fastslår at det bare er det jødiske folket som har rett til nasjonal selvbestemmelse i staten Israel, til tross for at 21 prosent av befolkningen i Israel er palestinere.

Under dagens regjering har denne utviklingen skutt fart, ikke minst på Vestbredden. De to ministrene som har hovedansvaret for de okkuperte områdene, bor begge i bosetninger som er ulovlige etter internasjonal lov. Det bor over 700.000 israelere på den okkuperte Vestbredden, og det planlegges stadig nye boliger i etablerte og nye bosettinger. Samtidig fortrenges den palestinske befolkningen; hus, skoler og landsbyer blir revet, beduiner blir tvangsflyttet. Voldelige settlere blir i stadig mindre grad hindret av myndighetene i å begå overgrep.

Da Kvekersamfunnet vedtok å støtte Kairos Palestina-dokumentet i 2009, fulgte vi oppfordringen om å gå inn for boikott av israelske varer som var produsert på den okkuperte Vestbredden. Nå er tiden kommet for mer besluttsom handling. Vi slutter oss derfor til en boikott av alle israelske varer, og vil arbeide for deinvestering i israelske selskaper samt for internasjonale sanksjoner mot Israel så lenge okkupasjonen opprettholdes.

[ Trygve Skaug tror på en gud som ser det beste i oss. Nå har han laget ei messe du kan ha i lomma ]